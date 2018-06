IL A MONTRÉ UN NOUVEAU VISAGE Ce qui a changé chez Madjer

Par Saïd MEKKI -

Le coach national semble vouloir ouvrir une nouvelle page

Ne cessant de subir des critiques acerbes au sujet de ses choix pour mener l'EN aux demi-finales de la CAN 2019 au Cameroun, et après ses «réactions» condamnables, Rabah Madjer a montré un «nouveau» visage lors de sa dernière conférence de presse.

Ce qui est de bon augure, faut-il bien le souligner. Mais qu'est-ce qui a changé donc chez le sélectionneur principal des Verts? Il y a lieu d'abord de noter la tenue de cette conférence de presse en elle-même pour un match amical. On se souvient bien qu'en n'acceptant pas les critiques des journalistes, le sélectionneur national refusait de parler à la presse et d'organiser des conférences de presse avant de préciser que «Je ne suis pas obligé d'organiser une conférence presse s'agissant d'un match amical». Or, à la veille du match d'hier contre le Cap Vert, le sélectionneur des Verts est revenu sur le droit chemin du «professionnalisme» en animant cette fameuse conférence de presse. D'autre part, Madjer a répondu à toutes les questions qui fâchent sans s'emporter. Connu pour son «historique» talonnade, le sélectionneur des Verts, a montré une autre facette de ses «dribbles» et surtout ses «bottes en touche» justement s'agissant de ces sujets qui fâchent. Pour le cas des réactions des joueurs Feghouli et M'bolhi précisant qu'il ne pourrait répondre à la convocation du sélectionneur national, le premier pour blessure, le second pour manque de préparation, la première réponse du sélectionneur était trop sage en indiquant qu'»il n y a pas de cas Feghouli ou M'bolhi». Mais, par la suite, il fait remarquer que les «deux joueurs devraient faire comme l'a fait Halliche»: c'est-à-dire venir au Centre technique de Sidi Moussa et présenter leurs arguments. Et c'est donc une véritable contradiction que montre le sélectionneur des Verts. Or, et là, Madjer le sait très bien: les deux joueurs concernés refusent cette convocation, car au moment où ils étaient en train de réaliser de très bonnes performances avec leurs clubs respectifs attendant une invitation de sa part pour les matchs amicaux déjà joués, le sélectionneur des Verts les a ignorés. De plus, le cas de Taider n'incite pas à se déplacer pour chauffer le banc de touche. Mais tout ça, le sélectionneur des Verts le sait très bien... Quant à savoir s'il va les convoquer pour les matchs à venir, la réponse de Madjer a été plus stupéfiante: «Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal...»! On n'ose donc même pas faire de commentaire sur une telle réponse que même un amateur ne donnerait pas ainsi. Sur le cas Hanni qui n'a pas été convoqué pour ces deux matchs amicaux contre le Cap Vert et le Portugal, le sélectionneur national, «renvoie la balle en touche» en répondant que «Je n'ai pas de réponse à vous donner concernant cette question. C'est un choix qui a été fait et c'est tout». Et faut-il reconnaître au passage que ce n'est pas de l'habitude de Madjer de répondre ainsi...En tous les cas, il ne fuit pas sa responsabilité en répondant ainsi. D'autre part, Madjer martèle que «les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à tous» avant d'estimer que «nous sommes une famille, celui qui veut rentrer, il est le bienvenu, sinon tant pis pour lui». Et au passage, le sélectionneur des Verts égratigne deux joueurs Darfalou et Boukhanchouche» et c'est ça le côté franchise de Madjer qu'il ne sait pas encore comment l'utiliser lorsqu'il s'agit de la «communication»... En tous les cas, il faut bien le réécrire les derniers réactions du sélectionneur des Verts sont encourageantes et pas plus...Wait and see.