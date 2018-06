Ils ont dit

Rabah Madjer (sélectionneur Algérie):«Je regrette cette défaite amère et inattendue, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous avons raté un bon nombre d'occasions en touchant le poteau à cinq reprises. On a joué de malchance face à une bonne équipe du Cap-Vert, qui en revanche, a été réaliste en marquant trois buts sur quatre occasions procurées. Le rendement de certains joueurs n'a pas été la hauteur. C'est à partir d'une défaite qu'on pourra corriger nos lacunes. Au risque de me répéter, il ne s'agit que d'un match amical, le plus important pour moi c'est la rencontre officielle face à la Gambie en septembre prochain (qualifications de la CAN-2019, ndlr). Concernant mon avenir, je ne vais pas démissionner, j'ai toujours assumé mes responsabilités. Si je démissionne, l'Equipe nationale va plonger dans une crise. Je regrette l'acharnement d'une partie des supporters sur l'équipe et sur ma personne qui ont vite oublié ce que j'ai donné pour le football algérien, c'est inadmissible et inacceptable. Je demande à tout le monde de nous aider dans ces moments, je promets qu'on va se qualifier à la CAN-2019 et réaliser un excellent tournoi. Concernant le prochain test face au Portugal, si on perd, ce n'est pas important, ce qui compte le plus pour moi c'est la Gambie.»



José Rui Aguas (sélectionneur Cap-Vert):«Nous avons éprouvé des difficultés lors de la première période. L'Algérie était bien en place. Mais en seconde période, nous avons trouvé la bonne formule pour renverser la vapeur. C'est difficile pour l'équipe algérienne de jouer devant un public hostile avec ses sifflets. Concernant le prochain match de l'Algérie face au Portugal, je m'attends à une bonne réaction des Algériens face à une équipe qui a douté récemment face à la Tunisie (2-2). L'Algérie reste tout de même une bonne équipe composée d'excellentes individualités à l'image de Brahimi».



Carl Medjani (défenseur Algérie):«Nous aurions aimé gagner cette rencontre, mais nous étions dans un jour sans. Je regrette la réaction des supporters qui nous ont sifflés. Pour le match du Portugal, nous tâcherons d'être à la hauteur et tenter de revenir avec un bon résultat et réaliser un sursaut pour l'orgueil.»



Nabil Bentaleb (milieu de terrain Algérie):«Le résultat parle de lui-même. Nous sommes très déçus par notre rendement ce soir, avec trois buts encaissés contre cet adversaire avec tout le respect que je dois au Cap-Vert. Nous n'avons pu marquer que deux buts, une preuve que nous sommes passés à côté de la plaque. Ce n'est pas la meilleure manière de préparer le second test face au Portugal, mais nous sommes des joueurs professionnels, nous devons tourner la page et continuer à travailler avec l'objectif de rebondir.»



Julio Tavares (attaquant Cap Vert):«C'est une victoire méritée. La pression exercée par le public algérien sur son équipe nous a aidés pour revenir au score et inscrire le but de la victoire.»