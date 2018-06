AC MILAN Un versement salvateur de Li Yonghong

Vendredi, le New York Times annonçait que l'AC Milan pourrait être exclu de la Ligue Europa la saison prochaine. Toujours sous le coup d'une enquête de l'UEFA via son fair-play financier, le club italien connaît des difficultés économiques réelles. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Li Yonghong aurait effectué un apport de 10 millions d'euros. Information confirmée par Marco Fassone le directeur général milanais. «L'argent de Li Yonghong est en train d'arriver. L'article du New York Times? Nous avons déjà lu ces informations ces derniers mois,» a confié Fassone.