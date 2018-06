AL RAMTHA Abdelkrim Bira nouvel entraîneur

La direction du club jordanien d'Al Ramtha vient de trouver un accord avec le technicien algérien, Abdelkrim Bira, pour tenir la tête de la barre technique selon le site addustour. Le technicien en qestion devra signer un contrat d'une année avec le club jordanien. A ce sujet, le président d'Al Ramtha a déclaré «Il (Bira, Ndlr) aura les prérogatives de choisir son staff technique et il pourra choisir les joueurs qu'il veut recruter». Et d'ajouter: «Nous avons la nécessité de choisir très attentivement de nouveaux joueurs afin de servir les aspirations du club et de ses fans et constituer le plus nécessaire à l'équipe».