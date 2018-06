DÉSIGNÉ NOUVEL ENTRAÎNEUR DU RC RELIZANE Hadjar veut rééditer le coup de l'ASAM

Le nouvel entraîneur du RC Relizane, Cherif Hadjar, a indiqué que son objectif avec le Rapid est de faire accéder cette équipe en Ligue 1 Mobilis de football. «C'est clair: si je me suis engagé avec le RCR c'est pour terminer la prochaine saison parmi les trois premiers, synonyme d'accession en Ligue 1», a déclaré Hadjar, hier. Cet entraîneur, qui a signé, en fin de semaine, un contrat d'une année avec le RCR, reste sur une accession en Ligue 1 avec l'AS Aïn M'lila, et ce, pour la première année de cette formation en Ligue 2. Mais il a préféré changer d'air malgré cet exploit. «J'estime que j'ai acquis une bonne expérience en menant l'AS Aïn M'lila en Ligue 1, je ferai en sorte de profiter de cette expérience pour refaire le même coup avec ma nouvelle équipe», a encore déclaré le nouveau coach des gars de Relizane, qui a fixé la reprise des entraînements pour le début juillet prochain. S'agissant justement du programme de préparation de l'équipe, Hadjar a prévu d'organiser deux stages pour les siens. Le premier sur les hauteurs de Tikjda (Bouira) et le second en Tunisie, a-t-il informé. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer l'effectif du RCR, tout en préservant les cadres de l'exercice précédent qui avait vu les Relizanais terminer le championnat à la peu reluisante 9ème place et au cours duquel trois entraîneurs ont défilé à la barre technique de leur équipe.