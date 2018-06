ECOULÉ EN L'ESPACE DE TROIS HEURES Rupture de stock des maillots du Nigeria

Le maillot des Super Eagles du Nigeria pour la Coupe du monde confirme bien sa popularité souligné par un sondage réalisé par Sky Sports qui l'a élu meilleure tunique du Mondial. Trois heures seulement après sa mise en vente, le maillot est en rupture de stock. Léquipementier Nike qui a signé ce jersey l'a annoncé sur son site vendredi, précisant qu'il n'y avait pas d'autres commandes prévues. Pourtant, à en croire la Fédération nigériane de football, trois millions de maillots ont été précommandés. Un chiffre que n'a pas confirmé Nike. Vendredi, des centaines de fans du football sétaient massés à Londres sur Oxford Street pour tenter d'obtenir le précieux sésame, à quelques heures du match amical que devaient disputer les Super Eagles contre l'Angleterre, hier. Sans succès. Inspiré du maillot qu'arborait la dream team du Nigeria (Okocha, Kanu, West, Yekini...) lors du Mondial 1994 aux Etats-Unis, lédition 2018 avec des motifs chevrons noirs sur les manches et verts sur le torse, a séduit les fans de football dès sa révélation en février. Mais, pour beaucoup, la stratégie de Nike malgré l'engouement autour du produit n'a pas été forcément la meilleure. Les critiques pointent entre autres sa mise tardive sur le marché - à 15 jours de la compétition - et les prix pratiqués, 90 dollars.

Conséquence, depuis mars des fausses versions du maillot sont vendus dans les rues de Lagos à 17 dollars, fait remarquer le site Quartz. Par ailleurs, l'attaquant international nigérian de La Gantoise (division 1 belge) Simon Moses est blessé et a déclaré forfait pour le Mondial russe. Présent dans la pré-liste des Super Eagles, Simon Moses ne fera pas la Coupe du monde, lui qui a été touché à une cuisse