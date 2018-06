FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TIR SPORTIF Une Agex revendiquée

Neuf présidents de ligues de wilaya du tir sportif ont sollicité du MJS «l'application de la réglementation» en procédant à l'installation d'un «Directoire» ou l'organisation d'une Agex, suite au rejet par l'AGO, des bilans moral et financier du président Ali Hamlat, de l'exercice 2017, ainsi que le plan d'action de l'année 2018, lors des travaux tenus le 26 avril dernier. Selon les présidents en question, les principaux motifs du rejet des bilans concernent «le non-déroulement d'aucune étape du championnat national depuis la saison écoulée, la non-réception par les ligues, des cartouches de compétition, l'augmentation de leurs prix sans passer par l'AG, les absences répétées du président Ali Hamlat, la non-désignation de vice-présidents pouvant le suppléer en son absence, et enfin l'absence de réunions avec les ligues de wilaya depuis le 16 février 2017». Les ligues de wilaya concernées par ce communiqué sont: Béchar, Mostaganem, Alger, Oran, Médéa, Sétif, Djelfa, Batna et Souk-Ahras. «Le grand problème auquel nous sommes confrontés, concerne l'approche des JM de Tarragone et les JAJ d'Alger, alors que la sélection nationale se trouve à l'arrêt total, en l'absence des préparatifs pour ces deux importants rendez-vous», a-t-on souligné.