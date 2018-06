GALATASARAY Les dirigeants obligés de vendre Feghouli

Les dirigeants du Galatasaray penseraient à vendre l'attaquant algérien, Sofiane Feghouli, suite à de nouveaux protocoles de la Financial Fair Play Regulations de l'UEFA selon la presse turque. Les restrictions qui pourraient toucher le club turc obligerait les champions 2017/2018 à se séparer d'au moins deux joueurs, les Turcs pensent à deux attaquants: Garry Mendes et Sofiane Feghouli. La direction de Galatasaray avec à sa tête Mustafa Cengiz sont en négociations avec l'UEFA depuis le mois de mars dernier, l'instance continentale veut obliger le club à obtenir autant de joueurs qu'elle vend. Sofiane Feghouli (28 ans) est arrivé en Super League lors du Mercato dernier, l'attaquant a su gagner la confiance de son coach et ainsi devenir l'un des maillons forts de l'équipe dans la quête du sacre final.