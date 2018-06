JEUX MÉDITERRANÉENS 2018 "Le retour à l'arène"

Les médailles des Jeux méditerranéens Tarragona 2018 ont la particularité d'avoir la forme irrégulière d'une monnaie ancienne romaine et symbolisent le «retour à l'arène», faisant référence aux compétitions sportives qui se disputaient dans cette ville à l'époque romaine et qui y «reviennent» coïncidant avec la célébration des XVIIIe Jeux méditerranéens. Cette idée se retrouve au revers de la médaille avec l'inscription en latin «reditum arenam», ainsi que l'image d'une poutre romaine conduite par un aurige et deux chevaux. La face de la médaille incorpore le logo officiel de Tarragona 2018 et la nomenclature des Jeux méditerranéens en cinq langues: catalan, castellan, anglais, français et arabe. Finalement, les arcs de l'anneau ou est accrochée la courroie de la médaille représentent les arcs de l'aqueduc de les Ferreres, connu comme le Pont du Diable, et les détails ornementaux circulaires des deux faces sont inspirés d'anciennes formes géométriques de monnaies et mosaïques. La courroie possède également le logotype officiel et la nomenclature des Jeux en cinq langues. Galo Bertran est le créateur graphiste des médailles et diplômes de JM 2018 qui auront lieu du 22 juin au 1er juillet prochain.