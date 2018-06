REAL MADRID Le 13e trophée de LDC rejoint la vitrine

Le trophée de la Ligue des champions 2017-2018, 13e C1 de l'histoire du Real Madrid, a pris place vendredi dans la vitrine du stade Santiago-Bernabeu qui, selon la presse espagnole... a dû être agrandie après ce quatrième titre remporté en cinq ans. Les 13 trophées alignés sont visibles dans l'une des salles du musée du club, qui est situé dans les entrailles du stade Santiago-Bernabeu et est devenu le troisième musée le plus visité de la capitale espagnole avec plus d'un million de visiteurs chaque année. Le Real a pris les dispositions nécessaires et les visiteurs du musée Bernabeu peuvent désormais admirer la «Decimotercera» (13e C1), symbole de la domination européenne du club madrilène, qui trône au sommet du palmarès de l'épreuve.