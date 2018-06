USM ALGER Benhaha entraîneur des gardiens

La direction de l'USM Alger a désigné Lyès Benhaha au poste d'entraîneur des gardiens de but. Le technicien en question a déjà occupé ce poste dans ce même club, il y quatre années de cela, avant d'aller s'engager avec le MOB puis avec la JSK. Zemmamouche et Mansouri, les deux gardiens, le connaissent assez bien pour avoir travaillé avec lui, respectivement à l'USMA et au MOB.