AVENIR FLOU AVANT LES ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 Enorme retard dans la préparation

Par Saïd MEKKI -

La dernière défaite de la sélection nationale face au Cap-Vert (2-3), vendredi soir, laisse planer le doute concernant son avenir. Rien ne tourne rond au sein de cette équipe.

Avec les très nombreuses lacunes constatées au cours de ce match, à mettre aux oubliettes, il s'avère très bien que Madjer est vraiment en retard dans la préparation de la sélection algérienne qui doit poursuivre les éliminatoires de la CAN 2019 à partir du mois de septembre prochain avec un périlleux déplacement en Gambie. Ironie du sort, les plus perspicaces se sont d'ailleurs rendus compte il y a quelques jours et ce, de l'aveu, sans le savoir, du sélectionneur en chef des Verts lui-même! Dans sa conférence de presse du 30 mai dernier, le sélectionneur des Verts a déclaré, entre autres que «les deux tests face au Cap Vert et le Portugal sont très importants à partir du moment où ils vont permettre au staff technique de dégager l'équipe-type qui sera alignée face à la Gambie. Face au Cap-Vert, nous visons la victoire pour aborder le test révélateur du Portugal dans les meilleures dispositions». Pour Madjer, il s'agit donc de dégager l'équipe-type des Verts à l'issue des deux matchs amicaux. Mais, alors, quand doit-il travailler les automatismes de cette «équipe-type» avant le match de la Gambie en septembre prochain sachant qu'aucun regroupement des Verts, ni match amical n'est prévu? Cela ne prouve-t-il pas que le sélectionneur des Verts est vraiment en retard dans la préparation de l'équipe? L'autre preuve «pratique» celle-ci: comment ferait le staff technique pour régler toutes les lacunes constatées lors du match contre le Cap-Vert vendredi dernier? Des points négatifs constatés lors du match amical perdu contre le Cap-Vert, on débutera par le gardien de but qui, une fois de plus, montre si bien que le Chaouchi de Oum Dormane n'est pas du tout celui qu'on voit ces derniers temps. Il n'y a qu'à voir ce très mauvais placement et la très mauvaise couverture de sa cage lors du deuxième but des Cap Verdiens. Ceci, sans évoquer cette erreur monumentale sur le troisième but. N'est pas Higuita qui veut, faut-il bien le préciser, au passage. En défense, Bensebaini s'est presque converti en ailer et non en latéral, sinon comment expliquer son non-retour à sa place initiale après avoir pris l'initiative d'une action offensive. Son indiscipline sur le plan du placement est criard d'autant qu'il y a un vide remarquable dans la récupération de nos joueurs après la perte des balles. On se lamentait avant la venue du sélectionneur Madjer, de la très mauvaise ligne défensive algérienne, mais ces derniers temps, c'est le milieu de terrain qui fait son entrée dans les points négatifs des Verts! Et pourtant ce n'est vraiment pas ce genre de joueurs qui manquent! N'ayant aucun milieu de terrain derrière les attaquants il n'y a donc pas du tout de couverture des joueurs s'étant engagés en offensif. Plus grave encore, on remarque le très mauvais placement des joueurs et leur très mauvaise transmission de balles à cause de l'absence de discussion entre eux durant la partie ou rarement. Ce qui démontre que la préparation mentale des joueurs laisse vraiment à désirer. La preuve est illustrée par la présence du trio qui a fait les beaux jours des Verts à savoir Brahimi-Bentaleb- Mahrez, sans oublier le dernier injecté par Madjer, Ferhat qui donne même mission au point de les voir se marcher dessus! Quant à Mahrez, il était tellement absent dans ce match, qu'on avait vraiment l'impression que les Verts jouaient à dix! En attaque, on se crée des occasions, on bouge, mais on rate surtout beaucoup d'occasions. Et quand on rate, nécessairement on concède! Et c'est ce qui s'est passé face à cette équipe du Cap-Vert pourtant très connue par son jeu de contre très rapide et surtout efficace. C'était hélas, l'ancien jeu de «l'EQUIPE NATIONALE ALGERIENNE» dont, ironie du sort, faisait justement partie Rabah Madjer et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad. Et dire qu'on doit apprendre de ses erreurs!