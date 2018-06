FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL (MESSIEURS) Une première historique pour l'ES Aïn Touta

L'ESAT a mérité son sacre

Les handballeurs de l'ES Aïn Touta ont remporté la première coupe d'Algérie de leur histoire, en battant leurs homologues du CR Bordj Bou Arréridj sur le score de 24 à 22 (mi-temps: 11-13), en finale de l'édition 2018, disputée dans la nuit de vendredi à samedi à la salle Harcha Hacène (Alger). Ce sont pourtant les «Criquets» qui avaient mené le bal pendant pratiquement toute la rencontre, parvenant même à creuser un écart de quatre buts à des moments forts de la rencontre, alors que Aïn Touta a attendu la toute fin de match pour enclencher le turbo et s'adjuger le trophée.

Un vrai coup de massue sur la tête du CRBBA, qui avait commencé par mener (3-0), avant de maintenir une avance d'au moins deux buts sur Aïn Touta, jusqu'à la fin de la première mi-temps, qu'il a achevée sur le score de 13 à 11. A noter le grand rôle joué par le gardien de Aïn Touta, Salem Boufghla, ayant réussi plusieurs arrêts décisifs, qui ont permis à son équipe de limiter les dégâts et de rejoindre les vestiaires avec seulement deux buts de retard. Du moins, le temps d'une pause-citron, puisqu'au retour des vestiaires, les Bordjis ont retrouvé leur efficacité, ce qui leur a permis de prendre le large (15-11), grâce notamment au tandem Mouloud Bourriche et Abdennour Hammouche, auteurs de la plupart des buts. Une nette domination, qui s'est poursuivie jusqu'à la 45e minute de jeu, moment choisi par Aïn Touta pour égaliser (18-18), avant de passer devant (19-18), puis (20-18). Mais les Bordjis n'ont pas abdiqué pour autant et ont réussi à égaliser à leur tour (20-20), donnant lieu à une fin de match complètement folle, ayant fini par sourire à l'ES Aïn Touta (24-22). La troisième tentative a été donc la bonne pour Aïn Touta, qui a déjà échoué à remporter ce trophée à deux reprises: contre le GS Pétroliers en 2014 (32-37, a.p) et en 2017 (21-28).

De son côté, l'équipe du CRBBA a bouclé la saison sur une autre déconvenue, quelques jours après avoir échoué à remporter le championnat «Excellence» face au GS Pétroliers.

Hakim Medjahed, entraîneur de l'ESAT a déclaré: «C'est un sacre historique pour le club et je suis très heureux d'en faire partie. Après avoir sorti le GSP en demi-finale, il était de notre devoir d'aller au bout. C'était une obligation, particulièrement envers ce merveilleux public, qui aujourd'hui encore est venu nombreux pour nous soutenir. Nous avons bien géré cette finale et je considère notre victoire amplement méritée». déçu, Sofiane Hiouani, entraîneur du CRBBA a fait savoir: «Nous avons disputé cette finale avec un effectif réduit, ce qui s'est répercuté négativement sur notre rendement. C'est toujours difficile de perde une finale, mais nous acceptons la défaite en toute sportivité.»