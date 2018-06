SA COMPLÉMENTARITÉ AVEC KACI-SAID PLAIDE EN SA FAVEUR Achour Betrouni proche d'un retour au MCA

Par Mohamed BENHAMLA -

Le retour qui fait l'unanimité

Depuis la démission de Zaïd Ladj, le poste de président du conseil d'administration de la SSPA/MCA est resté vacant.

Cette situation ne devrait pas durer encore pour longtemps, puisque le nouveau responsable de ce poste sera connu le 13 juin prochain, à l'issue de l'assemblée des actionnaires. Et ce n'est un secret pour personne dans la maison mouloudéenne, le successeur de Ladj devrait être Achour Betrouni, qui a déjà occupé ce poste avant de le quitter sur demande des responsables de la Sonatrach, propriétaire du club. Le frère de l'ex-attaquant vedette de l'équipe, Omar, fait l'entière unanimité du côté des «décideurs» au sein de la firme pétrolière. Ajouter à cela, la très bonne relation qu'il entretien avec Kamel Kaci-Saïd, l'actuel directeur sportif, ce qui fera que le travail entre les deux hommes sera complémentaire. La réunion du 13 du mois courant ne se limitera pas seulement à la désignation du remplaçant de Ladj, puisque l'occasion sera saisie pour aborder différents sujets ayant trait à l'actualité du club ainsi que la démarche à suivre par le club en vue de la nouvelle saison, notamment en matière de sponsoring et le lancement du chantier du centre de formation. Ce dernier devrait, finalement, être réalisé du côté de Ben Aknoun, après avoir récupéré le centre Rija.

Par ailleurs, Kaci-Saïd a annoncé que la reprise des entraînements pour son équipe est prévue pour vendredi prochain, à Aïn Bénian, étant donné que la saison débutera tôt; avec cette phase des poules de la Ligue des champions. Le responsable mouloudéen veut que tout soit mis en place avant cette reprise, pour que les joueurs se concentrent seulement sur le travail qu'ils auront à accomplir sur le terrain. Deux stages sont au programme, selon la même source. Le premier aura lieu à Alger avant de s'envoler pour la ville française de Vichy pour le second, où trois matchs amicaux sont déjà acquis. Concernant l'effectif (départs, arrivées et renouvellement), les responsables mouloudéens sont en phase de boucler le recrutement, puisqu'il reste seulement la signature du gardien Abdelkader Salhi, retardée en raison du stage de la sélection nationale, ainsi que le joueur de la JSS, Ammar Bourdim, dont les négociations se poursuivent avec ses dirigeants pour revoir le montant de sa lettre de libération à la baisse. Une lettre fixée, comme déjà rapporté par nos soins, à 4 milliards de centimes. Pour ce qui est des départs, il a été décidé de ne pas renouveler le contrat du jeune attaquant Abdelaziz Amachi, qui devrait s'engager avec le NAHD, alors que Karaoui est attendu jeudi à Alger pour négocier le renouvellement de son bail avec Kaci-Saïd. Ce dernier insiste à le garder, certes, mais veut que cela se fasse -comme avec les autres joueurs - avec une baisse de salaire.