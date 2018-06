CLASSEMENT ANNUEL DE L'UEFA Le Real Madrid toujours en tête

Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, a confirmé sa nette domination dans le classement annuel publié par l'UEFA, devançant dans l'ordre son voisin l'Atletico de Madrid et le Bayern Munich qui est passé devant le Barça. L'UEFA calcule ce classement sur les 5 dernières années. Cela explique donc pourquoi, la «Casa Blanca» est plus que jamais seule au monde. Son plus proche poursuivant n'est autre que son voisin. Après deux finales perdues de Ligue des Champions sur les cinq dernières années, l'Atletico de Madrid a remporté cette fois-ci la Ligue Europa et confirme sa 2e place, déjà acquise l'an passé. Sur la 3e marche du podium, le FC Barcelone cède sa place au Bayern Munich. Le club catalan s'est de nouveau fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions alors que la formation allemande a grimpé en demi-finale cette année. Cela suffit pour prendre 3 points d'avance sur son homologue. La Juventus Turin est elle 5e de ce classement après ses résultats réguliers dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. 6e l'an passé, le PSG a perdu une place au classement au profit du FC Séville, quart-de-finaliste de Champion's League, quand la formation française enchaîne deux 8es de finale de suite. C'est la dernière année que les Andalous profitent de leurs trois victoires en Europa League (2014, 2015, 2016). Pour compléter ce top 10, on retrouve Manchester City au 8e rang, qui est suivi par Arsenal. Les Gunners ont réalisé un parcours européen solide en atteignant les demi-finales d'Europa League. Enfin 10e, le Borussia Dortmund a déçu cette saison en Europe. Sorti dès la phase de poules de Ligue des Champions, le BvB a été reversé en Ligue Europa où il a été éliminé en 8es par le RB Slazbourg. Derrière, Manchester United et Chelsea ne sont pas très loin mais ils payent leur irrégularité en coupes d'Europe de ces dernières saisons alors que cette année, ils ont tous les deux été éliminés de la Ligue des Champions en 8es de finale. Les voilà à égalité au 12e rang. Liverpool est lui 10 places derrière à cause de deux saisons vierges de points sur les cinq dernières années, alors qu'il est allé en finale de Ligue des Champions en 2018.



Classement

1. Real Madrid (ESP) 162 000 points

2. Atletico Madrid (ESP) 140 000 points

3. Bayern Munich (ALL) 135 000 points

4. FC Barcelone (ESP) 132 000 points

5. Juventus Turin (ITA) 126 000 points

6. FC Séville (ESP) 123 000 points

7. Paris SG (FRA) 109 000 points

8. Manchester City (ANG) 100 000 points

9. Arsenal (ANG) 93 000 points

10. Borussia Dortmund (ALL) 89 000 points