ES SÉTIF Chouaib Debih sixième recrue

Le milieu de terrain, Chouaib Debih, ancien joueur de l'AS Ain M'lila, s'est engagé pour une période de trois ans avec l'ES Sétif. Debih (25 ans), qui a joué pour l'équipe nationale des U18 et participé à l'accession de son équipe AS Ain M'lila à la Ligue 1, est la sixième recrue de l'Entente durant ce mercato estival.

Le club avait déjà engagé, avant cela, le gardien Abderrahmène Boultif et les défenseurs Saadi Radouani et Houari Farhani (ex-JSK), ainsi que Sid Ali Lakroum et Zakaria Draoui (ex-CRB).