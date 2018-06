FALSIFICATION DE DOCUMENTS À BOUIRA Un réseau international démantelé

Les services de la brigade de recherches et d'investigation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Bouira ont démantelé un réseau de trafiquants d'envergure internationale.

Pas moins de 58 personnes seraient impliquées dans un vaste réseau national de falsification de documents pour des véhicules volés et introduits en Algérie. Les membres, dont l'âge varie entre 20 et 80 ans ont été présentés par-devant le procureur de la République et 18 véhicules de diverses marques ont été récupérés, selon un communiqué des services de la Sûreté nationale de Bouira