FC BARCELONE Bartomeu catégorique pour Dembélé

Déjà annoncé sur le départ après un premier exercice mitigé, Ousmane Dembélé (21 ans, 17 matchs et 3 buts en Liga cette saison) ne quittera pas le FC Barcelone cet été. Dans un entretien accordé à ESPN et Associated Press, le président Josep Maria Bartomeu s'est projeté vers la saison prochaine avec l'ailier français et son autre recrue phare Philippe Coutinho. «Ils sont très importants pour notre projet, on attend beaucoup d'eux, a confié le dirigeant. Lors des quatre derniers mois, Coutinho a été très actif pour l'équipe, et Dembélé est un très jeune joueur talentueux, on attend qu'il fasse de grandes choses. La saison prochaine sera différente. Ce n'est pas facile de jouer au Barça la première année, le style de jeu est différent de celui des autres équipes». Parti au clash contre le Borussia Dortmund l'été dernier, l'ancien Rennais n'envisage pas non plus un départ.