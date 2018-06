RÉHABILITATION DU TENNIS CLUB DE BACHDJARAH Des retards et des interrogations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, s'est dit «satisfait»du taux d'avancement des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 19 au 28 juillet à Alger, excepté le Tennis club de Bachdjarah qui enregistre un retard «important». «Je peux vous confirmer que nous serons prêts à 100% pour l'organisation de cette manifestation», a déclaré Hattab lors d'une visite de travail et d'inspection au niveau des infrastructures sportives. Il a débuté sa visite de travail par la résidence universitaire «Cube 5» à El-Alia (Bab-Ezzouar), avant de se rendre à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri, au Tennis club de Bachdjarah, au Centre féminin de Ben-Aknoun, à l'Ecole supérieure des sciences et de technologie du sport (Ests) à Dely-Ibrahim, à la piscine olympique de l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf et enfin au stade d'athlétisme du 5-Juillet (Sato).

A la résidence universitaire dont la capacité avoisine les 4 000 lits, Hattab a demandé de régler les derniers détails relatifs aux travaux pour être à jour dans les délais prévus. Puis le ministre s'est rendu à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques, assistant à une présentation du lieu réalisé par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Tarek Krach. Ce dernier a précisé qu'une société a été installée lors des derniers jours pour la réhabilitation des trois derniers lots.

Le ministre a alors appelé les sociétés concernées par ces travaux à les achever dans les délais. Profitant de sa présence, Hattab a rendu visite aux véliplanchistes algériens de la série Optimist qui ont entamé samedi un stage bloqué pour dégager une équipe type en vue des importantes échéances internationales à venir. Au Tennis club de Bachdjarah qui connaît depuis plus d'un mois des travaux de réhabilitation (courts de tennis, parking, vestiaires, éclairage...), le ministre s'est montré en colère suite au grand retard enregistré pour la livraison du projet.

«Réveillez-vous un peu! a-t-il martelé en direction des responsables de la société en charge de la réhabilitation. C'est un évènement international et nous devons impérativement livrer ce projet le plus tôt possible, vous êtes déjà en retard. Je pense que vous n'êtes pas conscients de la situation et vous demandez en plus un nouveau délai? Franchement on n'est pas satisfait parce qu'il y a eu un engagement qui n'a pas été respecté.» Déçu, Mohamed Hattab a demandé de signer un PV d'engagement entre le maître d'ouvrage, le bureau d'études et les trois entreprises chargées des travaux. Au Centre féminin de Ben-Aknoun et aux salles de sports de l'Ecole supérieure des sciences et de technologie du sport de Dély-Ibrahim, le ministre s'est réjoui en voyant les travaux achevés, félicitant l'entreprise et le bureau d'études pour les efforts fournis.

Le ministre a clôturé sa visite à la piscine olympique de l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf et au stade d'athlétisme du 5-Juillet (Sato). Selon les personnes chargées des travaux de la piscine, ces derniers seront achevés d'ici à 15 jours. Pour le Sato, le ministre a demandé aux responsables d'accélérer les choses et être à temps.



Coupe du monde de sabre féminin

Bounkeb et Al-Hefaya au fond du classement

Les Algériennes Abik Bounkeb et Amira Al-Hefaya ont terminé respectivement aux 136e et 141e places sur 154 participantes à l'étape de la Coupe du monde de sabre féminin individuel et par équipes, qui s'est achevée au Palais des sports d'El-Menzah à Tunis. 154 athlètes représentant 29 pays ont pris part à la dernière étape de Coupe du monde de sabre féminin individuel et par équipes, dont les meilleures joueuses de la planète, à l'image de l'Ukrainienne Olga Kharlan (n.1), l'Italienne Rossella Gregorio, numéro deux mondiale, la Française Cecilia Berder (4e) et la Roumaine Bianca Basco (5e). La Tunisie accueillera également du 5 au 9 juin, la 18e édition du championnat d'Afrique d'escrime dans les trois armes (filles et garçons).