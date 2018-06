USM BEL ABBÈS Les salaires des joueurs revus à la baisse

La direction de l'USM Bel Abbès, en butte à des problèmes financiers énormes, a décidé de revoir à la baisse les salaires de ses joueurs, en prévision de la saison prochaine. Cette décision, prise par le président du Conseil d'administration, Okacha Hasnaoui, a pour objectif de réduire la masse salariale de l'équipe première et de rééquilibrer, par la même, les finances de la société sportive par actions du club.

A cet effet, des renégociations seront engagées dans les prochains jours avec les joueurs, dont le contrat avec le club court toujours, pour les convaincre de faire des concessions dans ce registre. Cette politique risque toutefois de dissuader les joueurs ciblés en matière de recrutement à rejoindre le club, d'où l'intention du président Hasnaoui de miser sur les jeunes du cru, comme il l'a lui-même fait savoir dans la plate-forme du projet sportif qu'il a publiée récemment. Les problèmes financiers des Vert et Rouge ont failli jouer un mauvais tour à la formation phare de la ville de Sidi Bel-Abbès la saison passée, même si l'équipe a réussi, à l'arrivée, à décrocher le trophée de la Coupe d'Algérie, le deuxième de son Histoire et qui lui permettra de disputer la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Outre le plafonnement des salaires, la direction du club de la Mekerra a entamé également une large opération de restructuration de l'administration du club, et ce, parallèlement au recrutement d'un nouvel entraîneur, en la personne de l'ex-coach du MC Oran, Moez Bouakaz, à la place de Si Tahar Cherif El-Ouezzani, qui quitte le club après deux années de collaboration.