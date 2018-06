NON PROLONGÉ AU MCA ET REFUSÉ AU MCO ET À LA JSK Chaouchi à la croisée des chemins

Par Mohamed BENHAMLA -

La gardien de but, Faouzi Chaouchi, vit des moments difficiles. Son avenir est dans le flou et il ne sait pas sous quelles couleurs va-t-il évoluer la saison prochaine.

Son contrat ayant expiré avec le MC Alger, ses dirigeants ont décidé de ne pas le lui renouveler, lui montrant, de ce fait, la porte de sortie. Chose que l'enfant de Bordj Ménaïl n'attendait certainement pas, surtout que son entraîneur, Bernard Casoni, ainsi que l'homme fort de la direction, Kamel Kaci-Saïd, ne cessait de lui jeter des fleurs, le défendant bec et ongles lorsque les critiques fusaient de partout à son encontre.

A la recherche d'un club preneur, Chaouchi se trouve dans une situation embarrassante, puisqu'il ne fait pas l'unanimité au sein de plusieurs écuries, non pas à cause de ses qualités techniques, mais pour ses sautes d'humeurs.

Le MC Oran, qui a enregistré le départ de Natèche vers la JS Saoura, avait coché le nom de Chaouchi sur son calepin avant que ce dernier ne se mette en discussion avec le président Belhadj Ahmed.

Un accord a même été trouvé, mais il se trouve que «Baba» s'est attiré les critiques de ses proches ainsi que ceux du club qui lui ont demandé de faire l'impasse sur cette transaction, et pister d'autres gardiens. Même chose avec son ancien club, la JS Kabylie.

Après le départ de Boultif vers l'ES Sétif et la libération de Asselah, Chaouchi a été proposé au président Chérif Mellal, surtout que Abdelkader Salhi hésite encore à signer pour la JSK.

Cependant, le boss de la JSK a fermé vite cette porte, indiquant que Chaouchi est indésirable, surtout son «show» à Tizi Ouzou cette saison en championnat. Il se trouve, ainsi donc, à la croisée des chemins, puisqu'il ne trouve toujours pas un club preneur, sachant qu'au vu de son salaire élevé, ce ne sont certainement pas tous les clubs qui peuvent prétendre s'attacher ses services.

Le portier en question devrait, de ce fait, revoir ses exigences salariales à la baisse pour pouvoir signer et préserver, au moins, sa place en sélection nationale. Une place déjà menacée, surtout après sa piètre prestation lors du match amical face au Cap-Vert et ses boulettes à répétition.

Autre issue pour Chaouchi, celle de la piste étrangère. Dans ce sens, nous apprenons que des équipes des pays du Golfe seraient intéressées par son profil et sont entrain de négocier, actuellement, avec son agent pour essayer de trouver un compromis. Chaouchi espère voir sa situation se régler dans les meilleurs délais, histoire de se consacrer pleinement à son travail et retrouver, surtout, son meilleur niveau, lui qui prétend être le gardien titulaire de l'EN lors de la prochaine CAN au Cameroun, au mois de janvier prochain.