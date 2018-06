EQUIPE DE FRANCE Le Graët repousse l'option Zidane

Le président de la FFF ne veut pas créer un débat Didier - Zizou

Noël Le Gräet, président de la FFF, est sorti de son silence après la démission de Zidane du Real Madrid. Il estime, certes, beaucoup l'ancien N°10, mais veut pour le moment préserver Deschamps.

L'annonce de la démission de Zinedine Zidane a surpris tout le monde. Quelques jours à peine après avoir soulevé sa 3e Ligue des Champions de suite avec le Real Madrid, le Français prenait tout le monde de court. Il ne souhaite pas pour le moment reprendre un club en main, préférant sans doute prendre quelques semaines de repos. Mais forcément son avenir va être au centre des attentions.

Une rumeur l'envoyait même déjà au Qatar afin d'y mener la sélection à la Coupe du Monde 2022, dont le pays est l'organisateur. Mais c'est surtout en équipe de France qu'on imagine le futur de l'ancien numéro 10. Didier Deschamps avait déjà réagi à la démission de son ex-coéquipier chez les Bleus. «Moi aujourd'hui je suis là en immersion avec mon groupe. Toute mon énergie est focalisée sur la Coupe du monde. Il y aura un après Coupe du monde, valable pour moi et les joueurs. Vous me croyez ou pas, mais je ne me pose pas la question. Je reste concentré et focalisé sur les objectifs.» La pression populaire sera forcément plus grande avec un Zidane libre comme l'air.

Néanmoins, le sélectionneur a encore un contrat jusqu'en 2020 et sauf surprise, il devrait encore guider les Bleus jusqu'au prochain Euro. Il peut aussi se vanter d'avoir un soutien de poids en la personne du patron de la FFF, Noël Le Gräet, qui a évoqué l'avenir de Zidane lors de l'assemblée fédérale de la fédération qui avait lieu ce samedi matin à Strasbourg. «Zidane, demain, peut signer à la Juve, je n'en sais rien. Vous avez tous été surpris, moi aussi.

Il ne faut pas créer un débat Didier-Zizou, ce n'est pas sérieux. On démarre la Coupe du monde. Didier, je l'ai fait signer au moins jusqu'en 2020. Et heureusement. Imaginez si je n'avais pas fait ça. Il vaut mieux qu'il soit totalement sécurisé. Le problème ne se pose pas actuellement. Je n'ai pas de conversation avec lui (Zidane, nldr) dans l'année qui vient. Si je le rencontre, bien entendu, on pourra bavarder. Mais l'option Deschamps est réelle jusqu'en 2020 voire au-delà». Voilà qui devrait calmer les rumeurs d'un possible avenir de Zidane dans la peau de sélectionneur de l'équipe de France.

Noël Le Gräet lui est certain que le Français n'aura aucun mal à trouver un nouveau projet après tous ses succès. «Zizou, ce qu'il a fait au Real, c'est franchement exceptionnel. Dans sa vie de joueur et comme entraîneur. Avant d'égaler trois Ligues des champions consécutives, ça ne va pas être facile. Il a décidé d'arrêter. Peut-être aussi qu'il a senti que la pression était forte. Son équipe doit être un peu changée. Peut-être qu'un peu de repos est nécessaire. Ça arrive souvent aux grands, lorsqu'ils ont une telle pression. Parce que le Real, ce n'est pas rien. Il faut toujours gagner. Il y a eu une période un peu difficile en championnat. Ça a été un peu juste aussi en Ligue des champions à un moment. Evidemment, c'est un énorme entraîneur, qui n'aura aucun souci pour son avenir.» Une dernière phrase en signe de clin d'oeil?