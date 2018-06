DES JOUEURS HÉSITENT ENCORE À S'ENGAGER Le recrutement piétine à la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris attendent impatiemment de découvrir le nouveau visage de leur équipe

La direction du club de la Kabylie, menée par Cherif Mellal, s'active dans tous les sens pour finaliser le dossier des recrutements, qui tient en haleine les supporters et tous les amoureux de la JSK.

Des listes de nouvelles recrues sont annoncées et d'autres de libérés le sont aussi. Mais, le jeu est un peu dangereux. Preuve en est, les partants sont officiellement partis alors que les potentielles recrues sont encore indécises.

En effet, la direction du club de Kabylie a, par la voix de Karim Doudène, annoncé officiellement la libération de douze joueurs dont des cadres alors que dans le sens des recrues, c'est encore la rumeur qui prévaut.

Le gardien du CRB, Abdelkader Salhi, annoncé mille fois officiellement venu demeure encore au stade de la réflexion. Hier, une autre mauvaise nouvelle était portée par des sources proches du cercle de Mellal bien que rien n'a été confirmé.

La venue de Chahrour du Paradou AC semblait fortement compromise. Ce dernier, malgré l'optimisme de Doudène, est partant pour le CS Constantine. Il devrait parapher son contrat avec les Sanafirs dans les heures à venir. L'autre piste qui retenait le souffle des amoureux de la JSK était encore la venue de l'entraîneur. Alors que des voix affirmaient que les pourparlers avec Djamel Menad sont très avancés, d'autres disaient attendre la venue d'un entraîneur français en fin de journée d'hier.

La réponse de Menad qui devait tomber après la rencontre des Verts n'était pas encore annoncée laissant la porte ouverte à toutes les spéculations. En tout état de cause, les efforts du boss de la JSK se poursuivent dans un climat très tendu. Le nouveau président fait face à une campagne de déstabilisation sans égal. Une campagne qui semble donner ses fruits au bénéfice des adversaires de Cherif Mellal car le recrutement piétine sérieusement. Des joueurs annoncés depuis deux semaines restent encore un pied à la JSK et un autre ailleurs. Une chose est sûre cependant: la liste des joueurs libérés ne fait pas l'unanimité chez les supporters comme la liste des recrues d'ailleurs. Beaucoup restent sceptiques quant au recrutement de joueurs qui ont montré leur capacité lors de la saison passée au détriment des cadres libérés alors qu'ils ont prouvé que leurs postes étaient bien gardés au niveau de la JSK. Le cas de Djabout et de Djerrar qui ont été libérés malgré la désapprobation générale provoquée parmi les supporters est édifiant. Une colère chez les supporters au sujet aussi de la libération du gardien Boultif qui est allé signer à l'ES Sétif, un club de meilleure qualité de jeu que la JSK. Une libération d'un gardien qui aurait pu être retenu et les négociations qui piétinent avec Salhi du CRB sont la preuve d'une grande incohérence dans la politique des recrutements au sein de la JSK. En tous les cas, le nettoyage promis par Mellal semble aussi piétiner car les ordures ne sont pas du côté des joueurs mais bien ailleurs. Et ce n'est pas là où il croit les voir qu'ils sont.