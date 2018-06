Brèves des fédérations

Arts martiaux

La Fédération algérienne d'arts martiaux s'est affiliée officiellement à la Fédération internationale de jeet kune do, représentée par le président de la commission fédérale de jeet kune do et membre du bureau fédéral, Mohamed Ben Saâda.



Natation

Le nageur algérien Djawed Syoud (19 ans) a reçu un certificat honorifique de la part du président du Cabinet municipal aux sports de la commune de Chalon-sur-Saône (France), pour les efforts consentis et les résultats obtenus en 2017 et pour l'encourager en vue de l'année 2018. Syoud, nageur du club de Chalon, a reçu aussi un chèque bancaire en présence du maire de la commune.



Rafle

Le MJS, Mohamed Hattab, a félicité le président de la Fédération algérienne de rafle et billard, Mohamed-Amine Maïdi, à l'issue de son élection comme coordinateur au sein du bureau exécutif de la Fédération internationale de rafle.



Rugby

La Fédération algérienne a lancé l'Equipe nationale de rugby à sept, en organisant depuis samedi le 1er rassemblement au centre de formation du Racing-Metro (Paris) sous la direction du sélectionneur Bouhraoua Boris (joueur international algérien) et son adjoint Terry Bouhraoua (ancien capitaine de l'équipe de France lors des jeux olympiques de Rio 2016). La mission du staff technique est de préparer les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran (Algérie).



Tennis

Les Algériens Abderrahmane Cherifa et Réda Benbarnou prennent part à Roland-Garros, 2e levée du Grand Chelem, comme juges de ligne.



Voile

La Fédération algérienne de voile (FAV) a annoncé le report du stage de l'Equipe nationale de la série Optimist, prévu initialement du 2 au 7 juin à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger). Le report est motivé par le début des travaux de réhabilitation en prévision des Jeux africains de la jeunesse (JAJ), prévus à Alger au mois de juillet 2018.



Athlétisme

L'athlète algérien Mohamed Belbachir a réalisé les minima de qualification pour les Jeux méditerranéens-2018 de Tarragone (Espagne), après avoir enregistré un chrono de 1:45.96 lors du 800m au meeting international de demi-fond Montbéliard en France.