ANGLETERRE Les indices de Southgate sur son portier numéro un

Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southagate, affirme que si l'ossature de son équipe type semble claire, une incertitude demeure, et elle concerne le poste de gardien numéro 1. Avec Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope, les Three Lions disposent de trois gardiens titulaires en puissance. Mais si l'on suit la tendance de ces derniers temps, c'est Jordan Pickford qui semble parti pour garder les cages durant le Mondial. Titularisé lors de la victoire face au Nigeria (2-1), le dernier rempart d'Everton semble avoir donné satisfaction à son sélectionneur malgré son manque d'expérience internationale (3 sélections). «J'étais vraiment ravi de la performance de Jordan (Pickford). Normalement, quand tu joues pour l'Angleterre, il n'y a pas énormément de possibilités de s'illustrer avec des parades. Mais sa décision sur les crochets, le coup de poing qu'il a fait, sa distribution et son calme à glisser des ballons au milieu de terrain... c'était vraiment important pour la façon dont nous voulions jouer», a déclaré Southgate. Le match face au Costa Rica, jeudi, donnera de fortes indications sur cette affaire.