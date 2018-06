ELIMINATOIRES CAN 2018 (DAMES) Dernières retouches de l'EN avant l'Ethiopie

La sélection nationale féminine poursuit son stage de préparation au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger) en prévision du match aller des éliminatoires de la CAN-2018 face à l'Ethiopie, demain au stade du 5-juillet (Alger) à 22h. «En stage à Blida depuis le 29 mai dernier, les joueuses de la sélection féminine ont foulé la pelouse du grand stade du Centre technique dimanche pour un entraînement spécifique. Le coach Azzedine Chih compte dégager le groupe qui affrontera l'Ethiopie», a écrit la FAF sur son site. Cette rencontre aller sera dirigée par un trio arbitral gambien sous la conduite d'Issa Touray, assistée de ses deux compatriotes Abbie Lesay et Jainaba Manneh. La manche retour, qui aura lieu dimanche prochain à 16h locale (14h algérienne) à Addis-Abeba, sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de la Tunisienne Afina Houda. Au tour précédent, la sélection algérienne dames avait éliminé son homologue sénégalaise (défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au retour). De son côté, l'Ethiopie a atomisé la Libye en aller et retour (8-0, 7-0). La phase finale de la CAN-2018 aura lieu au Ghana.