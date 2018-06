FRANCE Domenech raconte l'affaire Anelka

8 ans après le fiasco de la Coupe du monde 2010, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech a livré sa version des faits de l'incident avec Nicolas Anelka. A l'époque, l'attaquant s'était vu attribuer dans la presse des insultes envers le technicien tricolore à la mi-temps du match contre le Mexique (0-2). Un mensonge selon Domenech. «Il n'a pas dit ce qui a été écrit dans les journaux, c'est une certitude. A la mi-temps, je lui dis: Nico, ce que je veux, c'est que tu ailles dans la profondeur. On est 10 sur le banc, on a tous vu que tu n'y allais pas.' Il m'a répondu: Oui mais c'est toujours moi'. Je lui dis: Oui, c'est bien toi qui joue là'. Là, il a ses chaussures à la main. En se tournant et en jetant ses chaussures, il dit: tu n'as qu'à la faire, ton équipe de merde'. Je lui ai dit: tu as raison, tu sors.' Et j'envoie Gignac à l'échauffement. Le truc qui m'avait vexé, c'est qu'il m'a tutoyé. Pour moi, c'est un manque de respect de la fonction. Je suis sélectionneur, il est joueur. Quelqu'un qui m'a toujours vouvoyé me tutoie devant les copains. Il a cassé le rapport qu'il y avait. C'était fini», a raconté le coach pour Canal +.Une affaire qui avait plombé les Bleus et conduit à la catastrophe de Knysna avec la fameuse grève des joueurs.