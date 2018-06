ROLAND-GARROS Zverev - Thiem, le choc des jeunes ambitieux

Le numéro trois mondial Alexander Zverev et l'Autrichien Dominic Thiem, les deux plus sérieuses menaces pour Rafael Nadal à Roland-Garros, se sont rejoints pour un quart de finale 100% nouvelle vague. Pour la troisième fois d'affilée, l'Allemand Zverev (21 ans) s'en est encore sorti en cinq sets (4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 6-3) après avoir été mené deux manches à une. Cette fois, c'est face au jeune Russe Karen Khachanov (22 ans), 38e mondial, qu'il s'est retrouvé dos au mur. Heureux en Masters 1000 (déjà trois titres), Zverev peinait jusque-là à confirmer dans les tournois majeurs. Ce n'est que la première fois qu'il franchit le cap des huitièmes de finale. Ces «marathons» finiront-ils par laisser des traces chez le grand «Sascha» (1,98 m), soigné pour un orteil douloureux (pied gauche) avant le set décisif dimanche? Il aura intérêt, un roc se dresse devant lui: le puncheur autrichien Dominic Thiem, numéro huit mondial, double demi-finaliste à Paris et, surtout, seul joueur à avoir fait mordre la poussière -deux fois- sur terre battue à Rafael Nadal en 2017 et 2018. Opposé sur le court central au Japonais Kei Nishikori (21e), Thiem a impressionné pendant les deux premiers sets, bouclés en moins d'une heure. Puis il a su maîtriser le réveil de l'ex- numéro quatre mondial pour s'imposer en quatre manches (6-2, 6-0, 5-7, 6-4)..



Djokovic face à l'inattendu Cecchinato

Le lauréat de l'édition 2016 n'a toujours pas montré son meilleur visage, mais il a passé l'écueil Fernando Verdasco sans perdre un set (6-3, 6-4, 6-2). L'Espagnol, tombeur de Grigor Dimitrov au tour précédent, l'a bien aidé en commettant 48 fautes directes. «Compte tenu de tout ce que j'ai traversé (opération, perte de motivation...), c'est un accomplissement d'atteindre, de nouveau, les quarts de finale en Grand Chelem», a commenté l'ancien numéro un mondial, avant de retrouver un partenaire d'entraînement, Cecchinato. Le Sicilien de 25 ans (72e) vit un «rêve» deux ans après une affaire de matchs truqués qui avait failli lui coûter 18 mois de suspension. Alors qu'il n'avait pas gagné un match en Grand Chelem avant Roland-Garros, il a prolongé le plaisir en écartant Goffin (7-5, 4-6, 6-0, 6-3). Le Belge, «fatigué physique et surtout mentalement» après les quatre balles de match sauvées la veille face au Français Gaël Monfils, s'est senti en «manque d'énergie»dès le début. Cecchinato en a profité pour créer la surprise.



Stephens-Keys: bientôt des retrouvailles?

Neuf mois après leur duel en finale de l'US Open, les deux jeunes Américaines vont-elles s'affronter en demi-finales de Roland-Garros? Cette éventualité a pris davantage d'épaisseur après leur qualification pour les quarts. La championne de l'US Open, Sloane Stephens (10e mondiale, 25 ans), a signé un succès express (52 minutes) face à l'Estonienne Anett Kontaveit (24e) 6-2, 6-0. Madison Keys (13e, 23 ans) a elle mis fin au joli parcours de la Roumaine Mihaela Buzarnescu (33e) 6-1, 6-4. Plus qu'une victoire et les deux amies se recroiseront avec pour enjeu, cette fois-ci, une place en finale à Paris. Pour sceller des retrouvailles, Keys devra battre la Kazakhe Yulia Putintseva (98e mondiale), de retour en quarts deux ans après, grâce à son succès face à la Tchèque Barbora Strycova (6-4, 6-3).



Tournoi Futures 22 en Tunisie

Ikhlef passe au deuxième tour

Le tennisman algérien Aymen Ikhlef s'est qualifié samedi soir au deuxième tour du tournoi professionnel «Futures 22z» qui se déroule à Hammamet (Tunisie) après sa victoire par deux sets à zéro contre l'Italien Tommaso Spelta. Un match à sens unique, outrageusement dominé par l'Algérien de 21 ans qui a facilement remporté le premier set (6-1), avant de balayer l'Italien au deuxième (6-0). Au prochain tour de ce tournoi à 15 000 USD, qui se déroule sur les courts en terre battue de la station balnéaire de Hammamet, Ikhlef sera opposé au Portugais Daniel Batista, tête de série numéro cinq qui, grâce à son bon classement, a été exempté du premier tour. Les deux autres Algériens engagés dans ce tournoi, à savoir Mohamed Hassen et Youcef Ghezal ont été moins chanceux, puisqu'ils ont été éliminés dès le premier tour.