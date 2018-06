CR BELOUIZDAD Bouchar dans le viseur du Raja

Par Mohamed BENHAMLA -

Le défenseur du Chabab de Belouizdad, Sofiane Bouchar, est convoité par plusieurs écuries de Ligue 1 algérienne, mais devrait aller tenter sa chance à l'étranger. En effet, et après les contacts émanant d'un club saoudien, dont le nom n'a pas été dévoilé, voilà que le joueur reçoit une offre de la part du club marocain, le Raja Casablanca, qui l'a suivi, selon la presse marocaine, depuis plusieurs mois, et a déduit qu'il dispose du profil recherché. Bouchar est toujours lié par un contrat avec le CRB jusqu'en 2020, mais espère que la Chambre de résolution des litiges, qu'il a sollicitée pour salaires impayés, lui donne gain de cause et le libère.