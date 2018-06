ES SÉTIF El Habib Bouguelmouna 8e recrue

Par Mohamed BENHAMLA -

«La fièvre acheteuse» n'a pas fini de sévir sur Sétif puisque l'ESS vient d'enregistrer sa huitième recrue déjà durant le mercato estival avec la signature de l'attaquant de l'USMBA Bouguelmouna.

Le joueur âgé de 29 ans qui évolue surtout sur l'aile droite a inscrit 6 buts et offert 6 passes toutes compétition confondues la saison écoulée avec l'USM Bel Abbès. Il a aussi été appelé depuis le mois de décembre par Rabah Madjer avec la sélection A' et marqué un but contre le Rwanda. Outre Bouguelmouna, l'ESS a déjà engagé Draoui, Ferhani, Radouani, Lakroum, Boultif, Debbih, Guecha, ainsi que le coach marocain Rachid Taoussi.