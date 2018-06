IL REVIENT SUR SA DÉCISION DE DÉMISSIONNER Bouhafs continue au CRB

Par Mohamed BENHAMLA -

Un retournement de situation qui a provoqué un état d'alerte au sein de la maison belouizdadie, puisqu'il y a, désormais, un problème de crédibilité du président en question vis-à-vis des joueurs.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas dans la maison du CR Belouizdad, puisque la situation va de mal en pis.

Au moment où tous les clubs recrutent, l'on cherche chez les Rouge et Blanc à trouver la solution qui permettra de mettre en place une direction légale et digne de ce nom, pour pouvoir entamer le mercato.

Le président Mohamed Bouhafs avait déclaré qu'il ne sera plus en poste, et que sa démission sera présentée aux membres du conseil d'administration, probablement jeudi prochain, à l'issue d'une réunion extraordinaire. Et voilà un autre rebondissement, puisque le président a décidé, aux dernières nouvelles, de revenir sur sa décision et de terminer sa mission pour entamer la préparation de la saison prochaine.

Cela fera que les joueurs qui restent déjà au sein de l'effectif vont emboîter le pas aux autres coéquipiers pour aller voir ailleurs, alors que rares sont ceux qui viendront s'y engager, en provenance d'autres clubs.

Pour sa part, le Club sportif amateur (CSA), détenteur de la majorité des actions au niveau de la Sspa a décidé de provoquer une assemblée générale des actionnaires pour samedi prochain. A l'ordre du jour, la demande des bilans de Mohamed Bouhafs, ceux de son prédécesseur Réda Malek, ainsi que l'étude de la situation actuelle du club pour essayer de trouver une solution.

A l'heure actuelle, le Chabab se trouve sans entraîneur, et les négociations entamées avec des noms tels que Bougherara, Chérif El Ouezzani ou encore Slimani et Bouarrata n'ont abouti à rien, puisqu'il y a, avant tout, un problème de légitimité, ces entraîneurs ne savent plus à qui s'adresser, vu que certains ont même été contactés plusieurs fois, par des parties différentes au sein du même club.