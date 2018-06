FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL Le trophée pour le GS Pétroliers

Une finale qui a tenu ses promesses

Dans une finale opposant les deux meilleures équipes algériennes, les Pétroliers ont pris un excellent départ en imposant leur rythme sur les Bordjis qui ont eu du mal à rentrer dans le match.

Les volleyeurs du GS Pétroliers ont remporté la 52e édition de la coupe d'Algérie de la discipline, en s'imposant devant le détenteur du trophée, le NR Bordj Bou Arréridj par 3 sets à 1, en finale disputée dans la nuit de dimanche à lundi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

Les Pétroliers qui ont reçu le trophée des mains du président du Comite olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, décrochent à cette occasion la 12e coupe de l'histoire du club, dont la deuxième sous l'étendard du GSP.

Les dix autres trophées avaient été décrochés par l'ex MC Alger entre 1984 et 2007. Dans une finale opposant les deux meilleures équipes algériennes, les Pétroliers ont pris le meilleur départ en imposant leur rythme sur les Bordjis qui ont eu du mal à rentrer dans le match. Solide en défense et efficace en attaque, le GSP s'adjuge le premier set avec 11 points d'avance (25-14). Dans le deuxième set, Akram Dekkiche meilleur joueur de la finale et ses coéquipiers ont continué à enchaîner les points gagnants face une défense fébrile du NR Bordj Bou Arréridj, notamment à la réception, permettant au GSP de remporter le set (25-21). Dos au mur, les Bordjis ont réagi durant le 3e set remporté (25-22) en s'appuyant sur leurs joueurs d'expérience Hassisen et Oumessad qui n'ont pas cessé de motiver leurs coéquipiers. Mais les joueurs du GSP, qui avaient flanché en Championnat la semaine dernière alors qu'ils menaient 2 sets à 0 face aux Bordjis, se sont remobilisés dans le 4e set ne laissant aucune chance au NRBBA de recoller au score. S'appuyant sur leurs points forts et une solide défense, les Pétroliers sont restés concentrés sur leur plan de jeu, creusant rapidement l'écart pour s'adjuger le 4e set (25-14) et décrocher le trophée qui leur échappe depuis 2010. A l'issue de cette rencontre, l'entraîneur du GSP, Mourad Maloui, a déclaré «C'est un trophée qu'on attend depuis 2010.

La conquête de cette Coupe n'a pas été facile, les joueurs que je félicite ont su rester concentrés et appliqués durant toute la rencontre.

Nous avons très bien étudié le jeu du NRBBA qui reste une grande équipe et nos consignes pour gagner ce match ont été appliquées à la perfection par nos joueurs».

Pour sa part, Abdelbaki Dif coach du NR Bordj Bou Arréridj, très déçu, a fait savoir: «nous sommes tombés sur une très bonne équipe du GSP que je félicite pour son sacre. Les joueurs du GSP ont su profiter de nos lacunes en défense pour gagner. Maintenant il faut se remobiliser avant le dernier tournoi de play-off à disputer à domicile et durant lequel, une seule victoire nous suffira pour être sacré champions d'Algérie».

Le NRBBA pourra se consoler dans quelques jours où il est sur le point de décrocher le titre de champion d'Algérie de la saison en cours.