LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Medouar dépose sa candidature

Par Mohamed BENHAMLA -

Porte grandement ouverte pour Medouar

Aujourd'hui (18h) sera le dernier délai fixé pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP), et le choix du successeur de Mahfoud Kerbadj.

L'Assemblée générale élective aura lieu, faut-il le rappeler, le 21 juin prochain à 11h, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Et comme rapporté déjà par l'Expression, dans son édition du 25 avril 2018, le président de l'ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, qui avait l'intention de se présenter, a déposé officiellement son dossier et est actuellement le seul candidat à la succession de Mahfoud Kerbadj.

L'ancien député du FLN était pressenti pour ce poste bien avant, lorsque Kerbadj avait annoncé sa démission, avant de revenir sur sa décision. Depuis, il s'est préparé pour ce jour en multipliant les contacts avec les responsables des clubs des Ligues 1 et 2 afin de les avoir à ses côtés. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il a fini par déposer son dossier, lui qui répond aux 9 conditions d'éligibilité fixées à l'article 36-1 des statuts de la LFP. Il s'agit, entre autres, du fait d'être membre de l'assemblée générale de la LFP, être de nationalité algérienne, être âgé d'au moins 25 ans, jouir de ses droits civils et civiques, ne pas avoir subi de sanction sportive égale ou supérieure à deux ans durant les cinq années précédant la date de l'AGE et avoir un niveau universitaire et ne pas avoir été condamné pour des délits infamants. En attendant ce que va apporter la journée d'aujourd'hui comme nouvelles, on laisse entendre que Medouar devrait être le seul candidat pour ce poste.

L'on parle, certes, de Mouldi Aissaoui ainsi que Ammar Bahloul, mais rien n'est encore officiel jusqu'à l'heure.

Le responsable chélifien fait l'entière unanimité au sein des présidents des clubs et, surtout, jouit d'une bonne réputation, lui qui, moult fois, a été l'instigateur de mouvements de réconciliation entre différents responsables du football national. Celui qui se présentera en face de lui n'aura, a priori, que peu de chances de le détrôner.

A cela, il faudra ajouter que Medouar a la confiance totale du président de la Fédération algérienne de football, Kheiredine Zetchi, lui (Medouar) qui était pour beaucoup dans la réussite de l'AG ordinaire de l'instance fédérale le 22 avril dernier.

A signaler que les dossiers de candidature seront traités les mercredi, jeudi et vendredi.

La publication de la liste définitive se fera le samedi 9 juin. Si le dossier d'un candidat est rejeté, il pourra faire appel du 10 juin au 12 du même mois, et l'étude des recours se fera les deux jours qui suivront, avant la publication, le 15 juin, des listes définitives.