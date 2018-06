CONFIANT DE POUVOIR QUALIFIER LES VERTS À LA CAN 2019 Faut-il donner une nouvelle chance à Madjer?

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur national dans une position inconfortable

Tout le monde est unanime pour voir le sélectionneur national, Rabah Madjer, remercié, sept mois après avoir été nommé à la tête de la barre technique des Verts.

Journalistes, spécialistes, fans des Verts, observateurs, responsables de la FAF, voire le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont tous très mal apprécié la dernière défaite en amical des Verts au stade du 5-Juillet face au Cap Vert (3-2).

Et comme le sélectionneur national possède un contrat en bonne et due forme avec pour objectif d'atteindre la phase finale de la CAN 2018, prévue au Cameroun et aller en demi-finale, il faut bien préciser que du point de vue juridique, il est bien protégé. Il va donc falloir être très sage et ne pas se précipiter pour prendre une décision aussi importante que celle de limoger un coach à qui on n'a pas encore laissé le temps de disputer ne serait-ce qu'un seul match des qualifications de cette CAN.



Madjer s'obstine et refuse de démissionner

Madjer a refusé de démissionner malgré les mauvaises prestations de la sélection algérienne, qui a connu une certaine instabilité dans son effectif depuis sa venue. Preuve en est, il cherche toujours son onze rentrant jusqu'à ce fameux match amical des joueurs locaux perdu face à l'Arabie saoudite où il annonce que la place est donc à la stabilité de l'équipe et qu'il faut donc dégager l'équipe-type en profitant des deux matchs amicaux contre le Cap Vert et le Portugal, jeudi prochain. Mais, cette défaite contre le Cap Vert a vraiment fait mal à tous les Algériens au point d'être unanimes à voir le sélectionneur Madjer remercié. Les deux tests face au Cap Vert et le Portugal sont très importants à partir du moment qu'ils vont permettre au staff technique de dégager l'équipe-type qui sera alignée face à la Gambie, en éliminatoires de la CAN 2019. «Face au Cap-Vert, nous visons la victoire pour aborder le test révélateur du Portugal dans les meilleures dispositions», a indiqué le coach national lors d'un point de presse animé au Centre technique national de la FAF de Sidi Moussa. Mais après la défaite, beaucoup attendaient la démission de Madjer, mais le sélectionneur en chef des Verts refuse catégoriquement de démissionner allant jusqu'à se voir comme étant le «seul» sauveur de la sélection algérienne: «Je ne démissionne pas, si je le fais je plongerai l'équipe nationale dans la crise. Elle tomberait dans une crise pire que celles qu'elle a vécue auparavant...», a-t-il insisté.

Ainsi et fort de par son contrat qui le protège sur le plan juridique puisque en cas de limogeage en ce moment précis, il pourrait bien demander les indemnités complètes soit ses salaires jusqu'à la CAN 2019. Il va donc falloir bien réfléchir dans cette situation compliquée où tout le monde veut démissionner Madjer qui refuse. Un véritable casse-tête pour le président de la FAF qui a donc «commis» deux erreurs de casting: d'abord avec l'Espagnol, Lucas alcazar et ensuite avec Rabah Madjer.



Une des solutions

Il y a certes, plusieurs solutions et plusieurs éventualités pour que Madjer ne soit plus sélectionneur des Verts après le match amical contre le Portugal, qui est vue par les fans des Verts comme étant son dernier. Il y a bien évidemment la probabilité de sa démission. Et comme celle-ci est loin d'être sûre au vue de son obstination à aller jusqu'au bout de ses idées, on pense à la pire solution de le limoger et de prendre en charge toutes ses indemnités. Ce sera très cher, s'il accepterait ces indemnités. Quoiqu'au vu de son «nationalisme», on ne pense pas qu'il irait jusque-là. Sinon, restera la solution de la séparation à l'amiable. Sinon, il reste encore une autre solution intermédiaire qui pourrait «contenter» tout le monde et c'est une simple suggestion, faut-il le préciser, sans vouloir donner de leçon à quiconque. Pour être plus sage et compte tenu du fait que le sélectionneur des Verts est tellement sûr de pouvoir se qualifier à la phase finale de la CAN et y aller le plus loin possible, il faut bien se résigner à lui donner la plus petite des chances pour ne plus avoir de «remords» sur le plan moral surtout. Ainsi, il serait judicieux de laisser Madjer préparer son groupe avec lequel il compte aller loin surtout en insistant beaucoup sur le prochain match contre la Gambie. «On est meilleurs qu'avant. On a une équipe et on peut aller loin. On a un beau jeu et notre objectif est de nous qualifier à la CAN 2019 et d'aller le plus loin possible», avait estimé Madjer après la défaite de vendredi passé. Eh bien, il faut bien donner une dernière chance à Madjer en le laissant au moins jouer le prochain match, soit son premier dans les qualifications de cette fameuse CAN 2019 face au Gabon. Le match contre la Gambie est prévu le 7 septembre prochain à Banjul, dans le cadre de la 2e journée (Groupe D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019. Madjer aura donc un seul match amical, celui contre le Portugal jeudi prochain à Lisbonne pour les dernières constatations des lacunes à corriger avant la Gambie. Et après le match de la Gambie, en cas de défaite, les responsables pourraient au moins avoir un «petit» argument pratique pour pouvoir remercier le coach. Il faut préciser qu'en cas de défaite en déplacement des Verts, rien ne sera perdu car il resterait encore pas moins de quatre matchs pour la sélection algérienne contre le Bénin à Alger, le 10 octobre, puis directement le retour au Bénin le 13 octobre avant un autre déplacement au Togo le 16 novembre et enfin le 22 mars contre la Gambie en Algérie. Ainsi et comme le second match des Verts dans cette compétition continentale est prévu le 10 octobre, soit environ un seul mois après le match de la Gambie, la Faf possède des compétences plus avérées que Madjer, à savoir le directeur technique national, Rabah Saâdane et le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef pour prendre l'intérim, en cas de défaite contre la Gambie et poursuivre l'aventure pour tenter de limiter les dégâts où carrément remettre l'équipe sur les bonnes rails. Et ce serait la meilleure solution pour ne pas déstabiliser la sélection algérienne qui a déjà assez souffert et surtout a fait beaucoup souffrir ses fans...



Deux chaînes ont confirmé la diffusion

Où voir le match?

La retransmission du match de ce jeudi entre le Portugal et l'Algérie a, pour l'instant, été confirmée sur deux chaînes. La Chaîne de télévision portugaise (RTP 1), qui couvre les préparations des champions d'Europe en titre avant la Coupe du monde 2018 en Russie, a annoncé la retransmission à partir de 20h15 (heure algérienne) au Estádio da Luz à Lisbonne. De son côté, le groupe «beIN Sports» qui assure une couverture exclusive de toutes les sélections qualifiées à la Coupe du monde 2018, diffusera également la rencontre sur beIN Sports (2ar) en langue arabe et sur beIN Sports (1fr) qui est diffusée sur le satellite Astra en langue française. Reste désormais à savoir si la Télévision nationale qui n'a rien annoncé pour le moment, pourra avoir le signal pour une retransmission sur la chaîne terrestre.