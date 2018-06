A J-1 DU MATCH FACE AU PORTUGAL Les dernières retouches des Verts

Les joueurs sont bien motivés puisqu'ils joueront face à une impressionnante sélection championne d'Europe, menée par Cristiano Ronaldo, de retour aux entraînements après une semaine de repos.

La sélection algérienne de football qui se trouve à Lisbonne depuis hier, s'apprête aujourd'hui à s'entraîner pour la deuxième et dernière fois dans cette ville portugaise dans la perspective de bien préparer son match de demain en amical face au Portugal à partir de 20h15. Après la cinglante défaite face au Cap-Vert, vendredi dernier (3-2) au stade du 5-Juillet, les joueurs du sélectionneur principal Rabah Madjer ont repris les entraînements dimanche dernier au CNT de Sidi Moussa pour préparer cette rencontre d'importance pour eux, car d'une part, elle les oppose face au champion d'Europe et ensuite pour tenter de se racheter auprès de tous les Algériens après leur piètre prestation face aux Cap-Verdiens.

D'ailleurs, Rabah Madjer et ses adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad se doivent de mettre les dernières retouches à la sélection nationale, ce soir, lors de l'ultime séance d'entraînements sur la pelouse du stade de la Luz, à Lisbonne où se déroulerait la rencontre demain.

Les joueurs sont bien motivés sachant qu'ils évolueront devant une impressionnante sélection championne d'Europe, surtout menée par un certain Cristiano Ronaldo de retour aux entraînements mardi dernier après une semaine de repos, suite à la finale de la Ligue des champions qu'il a remportée avec son club le Real Madrid. D'ailleurs, le sélectionneur Rabah Madjer très touché, lui aussi, par les critiques acerbes dont il est victime, car s'obstinant à poursuivre son plan de travail, sans se soucier des avis des fans des Verts, a été réconforté par le dernier communiqué de la FAF où le président de celle-ci prend sa défense et donc le soutient d'une manière directe, histoire de l'aider pour bien préparer ce match contre le Portugal qui est annoncé par la majorité des Algériens comme pouvant être son dernier à la tête des Verts en cas de «lourde» défaite. Côté adverse, et aux dernières nouvelles, et ayant raté, notamment le dernier match amical de sa sélection face à la Belgique, car étant autorisé à se reposer, Ronaldo devrait être présent face aux Algériens. Et justement, là, il faut bien le faire remarquer, les joueurs algériens vont certainement se surpasser dans ce match amical où ils n'ont vraiment pas besoin de motivation, faut-il en convenir. Faire un bon résultat devant la Portugal serait, certes, très difficile, mais, il ne fait jamais sous-estimer une «bête blessée» dit l'adage célèbre du football mondial. Très touchés par les critiques et insultes du public du stade 5-Jillet face au Cap-Vert, Madjer et sa troupe veulent bien se racheter et montrer qu'on peut bien compter sur eux pour aborder le prochain match d'importance en déplacement face à la Gambie le 7 septembre prochain dans le cadre de la deuxième journée des qualifications du groupe «D» de la CAN 2019 prévue au Cameroun. A noter que c'est aujourd'hui à 18h30, soit juste avant la dernière séance d'entraînement, que les Verts animeront une conférence de presse d'avant-match. Enfin, il est utile de rappeler que la sélection portugaise a demandé de jouer ce match amical face à l'Algérie, soit le dernier, pour préparer le Mondial russe, où elle affrontera entre autres le Maroc, d'où son choix de défier l'Algérie, car considérant que le jeu des Verts se rapproche plus ou moins de celui des Lions de l'Atlas ainsi que l'Espagne et l'Iran (Groupe B).



Hakim Medane, manager général de l'EN

«Pas besoin de motiver les joueurs»

Hakim Meddane, le manager général de la sélection nationale, qui connaît bien le Portugal pour y avoir évolué durant quatre ans, est depuis lundi à Lisbonne pour préparer l'arrivée de la sélection nationale, qui s'est faite hier. L'ancien joueur du FC Famaliçao qui est arrivé à la tête de la petite délégation dont le cuisinier de la sélection a expliqué le choix logistique opéré par ses soins ainsi que le programme de l'équipe jusqu'au match. Enfin concernant la motivation des joueurs, il a expliqué que pour ce genre de match il n'est nul besoin de les motiver. «Après une défaite, c'est toujours difficile de retrouver son moral, mais quand on joue face aux champions d'Europe, les joueurs retrouveront la motivation qu'il faut, et on assistera, j'espère, à un beau duel sur le terrain», a-t-il déclaré.