LIVERPOOL Karius a eu une commotion cérébrale

Fautif sur les buts de Karim Benzema (51e) et Gareth Bale (64e), le gardien de Liverpool Loris Karius (24 ans, 13 matchs en C1 cette saison) a pris cher après la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-1) le 26 mai. Quelques jours plus tard, ses détracteurs seront peut-être moins sévères. En effet, l'Allemand a passé des examens médicaux. Verdict, le portier des Reds souffre d'une commotion cérébrale à cause du coup de coude de Sergio Ramos à la 48e, soit juste avant l'ouverture du score de l'attaquant français. Autant dire que ce choc n'a pas aidé les Anglais, qui ont décidément des raisons de détester le défenseur central espagnol à l'origine de la blessure de Mohamed Salah.