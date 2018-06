MANCHESTER CITY Roberts à Leicester dans le package pour Mahrez?

Riyad Mahrez va-t-il enfin devenir un joueur de Manchester City? Feuilleton des derniers mercatos, au point de provoquer sa colère quand son club avait refusé de le céder dans les dernières heures du marché l'hiver dernier, l'arrivée de l'international algérien chez le champion de Premier League semble se rapprocher de plus en plus. Une partie de la presse britannique annonçait même une officialisation la semaine dernière. Depuis, rien ne bouge. Mais les discussions entre les deux clubs continuent et le transfert, qui pourrait osciller de 68,5 millions d'euros à 86 millions d'euros selon les sources, reste bel et bien dans les tuyaux. D'autant qu'un autre joueur est concerné et attend d'en savoir plus: Patrick Roberts. Courtisé depuis longtemps par Manchester City et frustré de ne pas avoir pu quitter Leicester lors des derniers mercatos, Riyad Mahrez pourrait voir son voeu enfin exaucé. Acheté à Fulham contre 15 millions d'euros à l'été 2015, le jeune (21 ans) milieu anglais n'a disputé que... trois matchs en compétition officielle avec l'équipe première de Manchester City, qui a préféré le prêter deux fois du côté de Glasgow et du Celtic pour s'aguerrir. Et en Ecosse, l'international anglais U20 a tapé dans l'oeil de Leicester. Des Foxes qui comptaient l'inclure dans une éventuelle transaction avec City pour Mahrez l'hiver dernier et qui n'ont pas abandonné cette idée. S'il apprécie le profil de Roberts, dont le prix actuel serait estimé à 17 millions d'euros par les dirigeants mancuniens selon le Telegraph, Pep Guardiola serait bien entendu prêt à le lâcher pour permettre l'arrivée d'un Mahrez qu'il attend depuis longtemps pour lui apporter une solution offensive supplémentaire.