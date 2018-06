MC ORAN Sebah, Bentiba et Heriat repêchés

La direction du MC Oran pourrait repêcher trois autres joueurs en fin de contrat sur directive du nouvel entraîneur Badou Zaki. Il s'agit du défenseur central Sebah et des milieux de terrain Heriat et Bentiba, qui n'entraient pas tous les trois dans les plans du président Belhadj en vue de la saison prochaine. Le nouveau coach des Hamraoua; Badou Zaki, a jugé nécessaire de proposer à ces joueurs la prolongation de leurs contrats, estimant qu'ils ont les compétences pour l'aider à concrétiser ses objectifs avec l'équipe, précise-t-on encore de même source.

Auparavant, seulement deux éléments en fin de contrat, en l'occurrence Benamara et Aoued, ont été épargnés par le remue-ménage décidé par le boss mouloudéen.