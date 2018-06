QUALIFICATIONS DE LA CAN 2018 (DAMES) Algérie-Ethiopie: comme on se retrouve

Ce soir, la sélection algérienne féminine de football tentera de prendre une option sur la qualification à la phase finale de la CAN 2018 au Ghana, en accueillant son homologue éthiopienne au stade du 5-Juillet d'Alger (22h00).

En vue de cette confrontation cruciale, qui rentre dans le cadre du match-aller du 2e et dernier tour des éliminatoires, le sélectionneur national Azzedine Chih a fait appel à 21 joueuses dont quatre évoluant à l'étranger, en l'occurrence Sidhoum Assia (Club Soccer Monteuil /Canada), Chebel Imene (Club Soccer Longueuil /Canada), Belkacemi Lydia (Stade brestois 29 /France) et Benlazhar Meriem Yasmine (ASPTT Albi /France).

Pour espérer un résultat positif et rassurant, les Algériennes devront imposer leur rythme afin de bousculer leurs invitées dans cette première manche, avant le test décisif d'Addis-Abeba dimanche prochain à 16h00 locales (14h00 algériennes).

Dans des déclarations au site de la Fédération algérienne de football (FAF), les joueuses ont exprimé leur détermination à réaliser un bon résultat at home avant la manche retour qui se déroulera, selon elles, dans des conditions difficiles avec l'altitude et le jeûne. «On attend avec impatience cette rencontre tout en espérant réaliser un bon résultat pour partir en Ethiopie dans des conditions sereines. Le groupe est solidaire», a affirmé Benlazhar.

L'Algérie et l'Ethiopie ne sont pas à leur premier face-à-face, puisque les deux sélections se sont déjà rencontrées deux années plus tôt dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la CAN-2016 disputée au Cameroun.

Au match aller disputé au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine), les Algériennes l'avaient emporté sur le score de 1 à 0, avant de tenir en échec les Ethiopiennes à Addis-Abeba (1-1).

L'équipe nationale a, par la suite, été sortie au dernier tour par le Kenya à la faveur du but marqué à l'extérieur (aller: 2-2, retour: 1-1).

La rencontre aller sera dirigée par un trio arbitral gambien sous la conduite d'Issa Touray, assistée de ses deux compatriotes Abbie Lesay et Jainaba Manneh, alors que le match retour a été confié à la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de l'autre Tunisienne Afina Houda.