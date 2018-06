USM BEL ABBÈS Le recrutement entamé

L'USM Bel Abbès, détentrice de la coupe d'Algérie, est entrée de plain-pied dans le marché de recrutement en engageant deux nouveaux joueurs en l'espace de 24 heures.

Il s'agit du défenseur central, Boualem Masmoudi et du latéral droit, Fateh Achour, qui ont paraphé, dimanche et lundi, des contrats de trois et deux ans respectivement, a précisé la même source.

Masmoudi, le désormais ex-capitaine de l'ASM Oran (Ligue 2) a pu rejoindre la formation de l'USMBA après que ses dirigeants ont réussi à racheter sa lettre de libération de leurs homologues oranais, alors que Fateh, lui, est arrivé en provenance du GC Mascara, club relégué en division amateur, à l'issue de l'exercice écoulé.