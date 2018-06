GALATASARAY Ça se complique pour Feghouli

L'international algérien, Sofiane Feghouli, qui n'a pas encore savouré complètement le titre de champion, que son club met la pression sur lui. En cause, son salaire jugé trop élevé par la direction de la formation turque, qui a d'ailleurs convoqué son agent pour s'asseoir autour d'une table de négociations. Ainsi, le Directeur Sportif de Galatasaray, Cenk Ergun, a sommé l'agent de Feghouli à une réunion d'urgence et ce, pour apporter des corrections au contrat de son poulain, soit une diminution de son salaire accordé la saison dernière lors de son arrivée. La raison principale est que le club qui va participer à la Champion's League la saison prochaine, veut impérativement éviter des sanctions de l'UEFA à cause du fair-play financier. Et c'est dans cette optique qu'il veut vendre certains éléments et diminuer le salaire d'autres, comme c'est le cas pour Feghouli, qui, en plus de son salaire annuel de 3,8 millions d'euros, a touché 150.000 euros représentant le nombre de 20 matchs joués avec le club, ainsi que 250.000 euros pour la qualification en Ligue des champions, soit plus de 4,2 millions d'euros. En cas d'échecs des pourparlers pour diminuer ce salaire, la formation turque n'aura d'autres solutions que de le vendre.