LILLE OSC Benzia sur le départ, l'OL se frotte les mains

Financièrement comme sportivement, le LOSC est au plus mal. S'ils sont parvenus à éviter in extremis la relégation, les Lillois pourraient malgré tout basculer à l'étage inférieur. En effet, le club nordiste, en grande difficulté financière est dans le viseur de la Dncg. Sous le coup d'une rétrogradation administrative en Ligue 2, les Dogues souhaitent à tout prix dégraisser leur effectif et ainsi se séparer des joueurs les plus «bankables», dont Yassine Benzia fait partie. Formé à Lyon, l'attaquant de 23 ans serait convoité par Huddersfield (Angleterre) et Krasnodar (Russie), selon L'Equipe. Recruté par Lille pour 1 million d'euros en 2015, l'international algérien a vécu une saison compliquée (2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues) à l'image de son équipe. Et s'il était transféré cet été, l'OL se verrait reverser 40% de la plus-value réalisée par le LOSC. Si le montant réclamé par les Nordistes reste, pour l'heure, inconnu, nul doute que le natif de Saint-Aubin-les-Elbeuf ne sera pas bradé.