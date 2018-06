CR BELOUIZDAD Bougherara donne son accord de principe

Par Mohamed BENHAMLA -

L'entraîneur Liamne Bougherara a négocié, avant-hier, avec les dirigeants du CRB en vue de prendre en main les destinées de la barre technique, en remplacement du Marocain, Rachid Taoussi, parti du côté de l'ES Sétif. Et l'enfant de Ain M'lila a fini par donner son accord de principe en attendant que la situation administrative se règle d'ici samedi avec la tenue de l'AG des actionnaires. Une AG qui devrait officialiser le départ du président Hadj Mohamed et l'installation d'un directoire présidé par les membres du club sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire. Lors de cette entrevue, Bougherara a tracé les grandes lignes avec ses interlocuteurs, notamment concernant le recrutement et la composante du nouveau staff technique. Le coach aurait décidé de ramener avec lui ses propres adjoints. Cela fera, donc, que Saïd Boutaleb (entraîneur-adjoint), Hacène Belhadj (préparateur physique) et Hacène Belhadji (entraîneur des gardiens de but) seront remerciés.