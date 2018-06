MC ORAN Ait Ouameur sixième recrue

Par Mohamed BENHAMLA -

Le désormais ex-milieu de terrain de l'ES Sétif, Hamza Aït Ouamar, s'est engagé pour une période de deux années avec le MC Oran. Il s'agit de la sixième recrue du club d'El Hamri, après le gardien de but Maâzouzi (USM Harrach), les défenseurs, Kennache (JSM Skilda), Khoualed (Ohod, Arabie saoudite) et Boudebouda (MC Alger) ainsi que le meneur de jeu Bouazza (El Wihda-Arabie saoudite). Le mercato de l'équipe qui sera drivée par le Marocain Badou Zaki n'est pas encore achevé, puisque le président Baba négocie avec d'autres joueurs, notamment le gardien de but de la JSK, Malik Asselah, ainsi que le défenseur du CRB, Sofiane Bouchar, poru ne citer que ceux-là.