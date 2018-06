MENAD S'ENGAGERA AVEC LA JSK APRÈS LE MATCH D'AUJOURD'HUI Quel avenir pour le staff technique national?

Par Mohamed BENHAMLA -

Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a annoncé avoir conclu avec Djamel Menad, actuel membre du staff technique national, pour driver son équipe après le match de ce soir face au Portugal.

L'information concernant ces négociations a été déjà rapportée par plusieurs sources médiatiques, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée de la part du club de la kabylie. Ceci, avant la sortie du nouveau chargé de la communication, Miloud Iboud, pour confirmer et annoncer l'accord. S'en suivra l'intervention de Mellal, lequel, pourtant, ne cessait de parler d'une piste allemande et une autre française. Si du côté de la JSK, cette information a fait plusieurs heureux, estimant qu'il s'agit de l'homme de la situation, il n'en demeure pas moins qu'elle laisse les spéculations aller bon train du côté de la sélection nationale. Ces faits interviennent au moment où les débats sont intenses concernant l'avenir du staff technique, composé de Rabah Madjer et ses deux adjoints, Meziane Ighil et Djamel Menad. Dans ce cas de figure, deux hypothèses se présentent.

La première, c'est que cette décision de Menad de partir vient confirmer que le courant ne passe plus entre lui et Madjer, comme cela a été rapporté par plusieurs sources. Des sources qui avançaient que Menad n'aurait pas apprécié le fait que son ancien équipier prenne des décisions unilatérales, sans daigner le consulter, ni même Ighil.

Le ton serait monté plusieurs fois entre les deux hommes, surtout quand il s'agissait de décisions jugées inutiles ou fausses prises par Madjer - et elles sont plusieurs! -. La deuxième hypothèse mène carrément vers le limogeage du staff technique national après le match d'aujourd'hui et c'est, selon plusieurs sources, ce qui est le plus proche de la réalité.

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et malgré son dernier communiqué où il a pris la défense de Madjer face aux critiques, s'est rendu compte, selon ses proches, que son choix était une autre erreur de casting -après celle d'Alcaraz - et veut, désormais, rectifier le tir. Dans les neuf matchs que les deux sélections nationales des A et A' ont disputés sous sa houlette, Madjer n'a pas réussi à faire l'unanimité, lui dont l'objectif assigné est, faut-il le rappeler, d'atteindre le dernier carré de la prochaine CAN 2019 au Cameroun.

Refusant de «fuir» ses responsabilités et démissionner, le coach national devrait se réunir avec ses responsables hiérarchiques dès le retour de l'équipe à Alger pour faire le point sur différents aspects. Et c'est à l'issue de ce conclave que l'on saura si Madjer sera maintenu ou pas, même si tout mène vers une séparation à l'amiable et l'installation d'un staff technique intérimaire pour préparer la prochaine sortie face à la Gambie, au mois de septembre. Et même s'il y aura séparation dès aujourd'hui, nul n'espère que cela soit sur une (très) mauvaise prestation de notre équipe nationale face aux champion d'Europe en titre, le Portugal et son CR7. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus l'après-match d'aujourd'hui qui intéresse plus que le match en lui-même.