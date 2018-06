USM ALGER Darfalou s'engage avec Vitesse Arnhem

Par Mohamed BENHAMLA -

Le meilleur buteur du championnat algérien, Oussama Derfalou, a signé, mardi soir, un contrat d'une durée de 4 ans avec Vitesse Arnhem, pensionnaire de première division néerlandaise. «Après de belles années réussies en Algérie, je veux me montrer en Europe. Je me sens flatté que Vitesse m'offre cette opportunité. Je veux m'adapter le plus rapidement possible à la langue, à la culture et à la manière néerlandaise de jouer», a indiqué le désormais ancien joueur de l'USM Alger.

Faut-il souligner que Vitesse Arnhem n'était pas la seule équipe qui voulait s'attacher les services de l'attaquant algérien, puisque plusieurs clubs tunisiens, saoudiens et allemands l'avaient mis dans leur viseur.