CHÉRIF MELLAL CASSE SA TIRELIRE JSK: le mercato tire à sa fin

Par Kamel BOUDJADI -

Le défenseur du Kvik Halden (Norvège), Samy Slama, engagé pour deux ans

Même si le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a démenti un départ de Djamel Menad du staff technique national, les responsables de la JSK annoncent sur tous les toits qu'il sera bel et bien le nouvel entraîneur de leur équipe.

C'est finalement l'appel du coeur qui a eu raison des réserves du désormais coach des Canaris pour la saison prochaine. Djamel Menad a accepté, à en croire les propos des dirigeants du club de Kabylie, de signer à la barre technique de la JSK avant de connaître, comme, il le réclamait, la composante essentielle de l'effectif. Pour l'amour des couleurs de l'équipe de Kabylie, l'actuel adjoint de Rabah Madjer, a fait un trait sur ses conditions et a donc accepté de prendre les destinées de la JSK. Mais il semble qu'il y a aussi une autre bonne raison. Son interlocuteur qui l'a contacté marche aussi pour les mêmes raisons et il navigue parfois à contre courant pour l'amour de la JSK. Cherif Mellal, qui a annoncé la venue de Djamel Menad affirmait qu'il lui tenait à coeur que cet homme vienne à la JSK. Ce respect mutuel entre les deux hommes et leur amour inconditionnel pour ce club symbole est la meilleure affaire de la campagne des recrutements. A l'annonce de la nouvelle, les supporters se sont relayés sur le web pour exprimer leur grande joie. La venue de Djamel Menad est perçue comme un signal fort qui annonce une prochaine saison avec des titres. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont vivement souhaité la bienvenue à cet enfant du club dont le profil est rassurant à plus d'un titre. Pour eux, Menad porte vraiment la JSK dans son coeur. C'est une condition incontournable pour qu'un coach réussisse à porter haut les couleurs.

Par ailleurs, cet entraîneur connu pour son sérieux dans le travail est un signe que les canaris seront bien coachés la saison prochaine. Par ailleurs, la campagne des recrutements du coté de l'effectif se poursuit et semble atteindre sa vitesse de croisière avec la fin de la course pour un coach. Après la fin du suspens sur la venue du gardien Abdelkader Salhi, cap pour Mellal sur le renforcement du compartiment offensif. Pour ce faire, le boss de la JSK annonce l'imminence d'une signature avec deux joueurs africains dont les noms ne sont pas encore révélés. Selon des indiscrétions, la direction de la JSK se tourne vers la piste des émigrés. Le manager général, Karim Doudène, a conclu hier avec le défenseur Samy Slama, pensionnaire du club norvégien, Kvik Halden, lequel s'est engagé pour une période de deux ans. Ceci, en attendant la signature de l'attaquant Kacem Amaouche, de Besançon en CFA 2 en France. En fait, la campagne de recrutement, quoi que l'on dise, n'a pas été bien menée. Preuve en est que les joueurs ramenés pour l'instant, et malgré les campagnes de publicités qui leurs sont faites, ne sont pas meilleurs que ceux qui ont été libérés. La méthode est, pour plusieurs observateurs, plus coûteuses financièrement et peu bénéfique qualitativement. Les joueurs partis n'ont pas été remplacés par de meilleurs qu'eux. Bien au contraire, les partants ont été recrutés par des clubs de meilleure qualité de jeu que la JSK à l'instar de l'ES Sétif qui a ravi le gardien Boultif. Enfin, la saison prochaine sera le seul baromètre pour tester la qualité des nouvelles recrues bien que le saison passée a été suffisante pour constater qu'ils sont de qualité de jeu égale ou inférieure aux cadres libérés. Une équation que Djamel Menad devra résoudre et qui le mettra sans nul doute sous une grande pression.