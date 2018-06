PORTUGAL - ALGÉRIE (AMICAL) CE SOIR À LISBONNE À 20H15 ça passe ou ça casse!

Par Saïd MEKKI -

Les Algériens en péril

Le moins qu'on puisse dire c'est que Rabah Madjer aura ce soir un grand défi à relever, soit tenter de faire un bon résultat face au Portugal de Ronaldo au stade de la Luz de Lisbonne.

Madjer qui a réussi un premier «exploit» de faire l'unanimité autour de sa personne pour être écarté de la barre technique des Verts aura donc à tenter un «coup d'éclat» face au Portugal avec les joueurs qu'il a choisis pour se racheter auprès de tous les Algériens mécontents de sa méthode de travail et du mauvais football pratiqué, désormais par les Verts. Après avoir subi une humiliante défaite, toujours en amical, face au Cap Vert, vendredi dernier (3-2), Madjer et sa troupe aura une chance de réduire les critiques à son encontre en qualité de sélectionneur. Après le match amical contre le Cap Vert, les joueurs ont repris les entraînements au CNT avant de rejoindre Lisbonne mardi dernier. Dans la soirée du même mardi, les Verts ont eu une séance d'entraînement avant celle d'hier à 19h00 au stade de Luz où doit se dérouler la rencontre de ce soir.

Le match débutera avant le ftour en cette journée de Ramadhan. Et c'est pourquoi le sélectionneur Madjer avait demandé à la FAF de tenter de changer l'heure du match pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne. Mais il se trouve que Madjer n'a pas été du tout professionnel, car cela devrait se faire avant que le contrat entre les deux parties ne soit signé. Or, Madjer l'a demandé une fois que les Portugais avaient déjà réglé d'autres contrats relatifs à ce match dont celle des droits TV et la retransmission du match. Et Madjer a donc laissé le choix aux joueurs de jeûner ou pas aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas très important pour lui et les joueurs car en réalité c'est surtout le visage que les Verts vont présenter ce soir au Portugal qui importe le plus. Avec les innombrables erreurs commises lors du match amical contre le Cap Vert, Rabah Madjer et ses deux adjoints, Ighil et Menad n'auront pas beaucoup de choix au vu de la liste des joueurs qu'ils ont convoqués pour bien aborder ce match amical devant le champion d'Europe, le Portugal et sa vedette Cristiano Ronaldo.

D'ailleurs, Ronaldo lui-même annonce que «Je suis heureux de retrouver la sélection nationale et il est évident qu'on ne pense qu'à la victoire contre l'Algérie». On ne sait pas encore si Ronaldo va jouer toute la partie ou une seule des deux mi-temps face au Verts. Mais, une chose est sûre ce match ne va vraiment pas être facile face aux Portugais qui ont vu leur Premier ministre leur rendre visite aux entraînements pour les motiver... Sur le plan de l'effectif, limité de Madjer, il aura vraiment des difficultés à trouver la bonne méthode et surtout les meilleurs joueurs à leurs postes de prédilection pour contrer les Portugais devant leurs propres supporters. Madjer oserait-il vraiment risquer laisser son «meilleur gardien d'Afrique» Chaouchi en titulaire ou va-t-il oser le changer par Salhi? C'est donc la première question sur le «Onze» rentrant. On ne devrait pas voir de changements avec Belkhiter et Bensebaïni ainsi que Mandi en défense.

Entre Medjani et Chafaï, le choix est difficile, surtout que Madjer privilégie jusque-là Chafaï. Au milieu Bentaleb et Benacer sont pressentis alors que Mahrez et Brahimi seront titulaires, reste à savoir ce que choisirait Madjer en attaque avec un choix entre Slimani, Bounedjah et Soudani. En tout cas, d'aucuns savent que le dernier mot revient au sélectionneur en chef, Rabah Madjer, qui apparemment joue vraiment son poste dans ce match qui s'annonce des plus difficiles pour lui dans ce pays, le Portugal où sa carrière de joueur à atteint les cimes...

Le choix est quelque peu limité car Madjer a convoqué beaucoup de joueurs manquant d'expérience pour affronter une aussi impressionnante sélection du Portugal...A rappeler que ce match face au Portugal est le second match amical pour les coéquipiers de Ryad Mahrez après celui perdu à la surprise générale contre le Cap-Vert (2-3) vendredi dernier au stade du 5-Juillet (Alger).

Les Verts préparent la rencontre contre la Gambie comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 le 7 septembre prochain à Banjul.