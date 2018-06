CAN-2018 DAMES (QUALIFICATIONS): ALGÉRIE 3 - ETHIOPIE 1 Petite option pour les Vertes

La sélection algérienne féminine de football a pris une petite option pour la qualification à la coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Ghana, en battant mercredi soir au stade du 5-Juillet d'Alger son homologue éthiopienne (3-1), en match aller du 2e et dernier tour qualificatif. Après la traditionnelle période d'observation, les Ethiopiennes ont ouvert le score par l'entremise du capitaine Erehima Biza (15e). La réaction algérienne n'a pas tardé à survenir, puisque dans la foulée (19e) Ramdani Madina est parvenue à égaliser d'une reprise de la tête. Une égalisation qui a complètement libéré les joueuses de l'entraineur Azzedine Chih, qui ont exercé un pressing haut qui leur a permis de prendre l'avantage grâce à Assia Sidhoum (32e), concluant une contre-attaque algérienne bien menée. L'avant-centre de l'Algérie Bouhani Benziane Naima a marqué un but à la 35e minute, mais refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu peu évidente. En seconde période, les Algériennes, conscientes que le score de 2 à 1 était loin d'être rassurant en vue de la seconde manche d'Addis-Abeba, sont revenues avec des intentions plus offensives. Après deux actions dangereuses, l'Equipe nationale a réussi à corser l'addition à la 64e grâce au capitaine Sekouane Fatima, à la suite d'un coup de pied arrêté. Complètement déchaînées, les coéquipières de l'entrante Merrouche Imene auraient pu donner plus d'ampleur à leur victoire, n'était ce le manque de concentration et de lucidité au niveau du compartiment offensif. Les Algériennes seront appelées à rester vigilantes en vue de la seconde manche décisive prévue dimanche prochain à Addis-Abeba (16h00 locales/14h00 algériennes), un rendez-vous qui sera certainement difficile, au moment où les Ethiopiennes tenteront de renverser la vapeur chez elles et devant leur public. Les deux sélections se sont déjà rencontrées deux années plus tôt dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la CAN-2016 disputée au Cameroun.