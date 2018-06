CS CONSTANTINE Salhi et Chahrour engagés

Les défenseurs Yacine Salhi (ex-MO Béjaia) et Chahrour Islam (ex-Paradou AC), ont signé jeudi à Constantine un contrat pour les deux prochaines années avec le CS Constantine. ils viennent s'ajouter au meneur de jeu Kadour Beldjilali (ex-USM Alger) et au milieu de terrain récupérateur Fouad Haddad (ex-DRB Tadjenanet). Selon le manager général du club, Tarek Arama, les staffs technique et administratif du CS Constantine ont décidé en commun accord de recruter six (6) nouveaux joueurs et de prolonger le contrat des éléments importants ayant contribué au sacre du championnat. Arama prévoit également de clore très tôt le chapitre du mercato avec la recrutement «prochain» de l'attaquant Amine Belmokhtar (DRB Tadjenanet), dont les négociations entre les deux parties avancent «dans le bon sens» et d'enchainer avec l'engagement d'un joueur africain, dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Pour rappel, le champion d'Algérie en titre, a renouvelé les contrats des joueurs, Bencherifa Oualid, Nacereddine Zaalani, Houssem Lemane, Hocine Benayada, Abdennour Belkhir et Toufik Zerrara.